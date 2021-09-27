К столетнему юбилею красноярского писателя Виктора Астафьева снимается новый документальный фильм Фото: Мария ЛЕНЦ

«И не знаю я другого смысла и другого счастья, чем писать для простых, но истинных тружеников нашей оплаканной и зацелованной земли. Трудом своим и жизнью они заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу, и благодарное их слово есть высшая награда за наш нелегкий литературный труд».

Эти трогательные слова признания в бесконечном уважении к своим землякам принадлежат красноярскому писателю, классику Виктору Астафьеву. Все его творчество посвящено людям сибирской глубинки, их трудовым будням, жизненным перипетиям, человеческим страстям и, конечно, природе. Своих персонажей писатель нередко списывал с реально живущих людей, создавал собирательные образы. И селил их в реальные дома, в том числе родной любимой Овсянки.

Ушел из жизни писатель в ноябре 2001 года, в возрасте 77 лет, оставил после себя огромное наследие и нереализованные планы. Его именем теперь названы Литературный музей в краевом центре и Красноярский педагогический университет. По Енисею ходит танкер «Астафьев». Каждый год проходит детско-юношеский кубок Астафьева по футболу. А на высоком утесе между Красноярском и Дивногорском, на смотровой площадке с видом на Енисей стоит памятник Царь-рыбе. Наконец, в Овсянке при поддержке экс-губернатора края Александра Хлопонина в 2004 году открылся дом-музей писателя.

Та самая Царь-рыба Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2024 году исполнится сто лет со дня его рождения. К этому событию благотворительный фонд имени Астафьева задумал снять документальный фильм, посвященный страницам его биографии. Финансовую поддержку оказывает компания «Норникель», для которой принципиально важно сохранение культурного наследия. Работу над картиной поручили режиссеру Константину Атаманюку и студии ANTIDRAMA, которая специализируется на авторском кино и нестандартных креативных проектах.

Фильм можно будет увидеть в следующем году. А пока съемки идут полным ходом. Съемочная группа уже побывала в Красноярске. Зритель наверняка увидит мемориальную доску, которая установлена на стене пятиэтажки в Академгородке, в которой жил Астафьев, виды из Саяно-Шушенского заповедника, дом-музей и библиотеку имени писатели в Овсянке, там же находится и кладбище, где он завещал похоронить себя. О том, каким Виктор Петрович был для своих близких, рассказала в своем интервью внучка Полина Астафьева.

Все это – небольшой анонс фильма от авторов, но главные детали они не раскрывают. Хотя нет, еще один небольшой спойлер от режиссера: главная героиня фильма – молодая выпускница ВГИКа, которая зачитывается произведениями великого сибирского писателя. Ей нравится все его творчество, но особенно растрогал рассказ «Людочка». Героиня документального фильма решила понять, за счет чего писателю удалось так ярко и точно раскрывать женские характеры, а вместе с тем анализирует, как нынешнее молодое поколение воспринимает проблематику его произведений.

Виктор Астафьев на встрече с читателями, архивное фото Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

- Основная идея фильма в том и состоит, чтобы провести параллели между поколением современников Виктора Петровича и нынешней молодежью. Мы хотим разобраться, как молодые люди понимают творчество писателя и как воспринимают его героев. Эту задачу на себя берет героиня фильма, но сам Астафьев, конечно же, тоже герой картины. Мы обращаемся к нему через его произведения, через художественный образ, - рассказал режиссер Константин Атаманюк.

При этом авторы фильма уделяют большое внимание женской линии рассказов писателя, потому что если секрет мастерства его автобиографичных произведений во многом раскрыт, то особенности работы над женскими персонажами не так очевидны. Откуда Астафьев черпал детали этих образов, что его вдохновляло – это и будет анализироваться в фильме.

Игорь Астапов, заместитель директора Красноярского представительства компании «Норникель», выразил свое отношение к реализуемому проекту:

- Виктор Астафьев – выдающийся писатель, чей талант прославил Красноярский край. Это человек с большой буквы, создатель удивительных и глубоких произведений, которые навсегда вошли в золотой фонд российской литературы. И конечно, компания «Норникель» не могла не поддержать создание фильма о его творчестве. Мы всегда выступаем за культурные, познавательные и интересные проекты и всячески способствуем их реализации, а вклад в создание картины о Викторе Петровиче – для нас особая честь.