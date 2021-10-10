Красноярскому клубу «Чудо-клубочки» исполнилось 7 лет. Фото: страница Дарьи Мосуновой в "Фейсбуке"

В Красноярске существует клуб под названием «Чудо-клубочки», который отметил свое 7-летие. Входят в него женщины, которые вяжут детские вещички – носочки, шапочки, варежки, одеяльца – для самых маленьких, крошечных и недоношенных новорожденных. Причем не только для Перинатального центра, но и по факту для всех родительных домов города. Время от времени они передают гостинцы и в роддома других городов.

«Согрели связанными вещами тысячи деток недоношенных. Мы вяжем во все роддома города и в несколько края. Спасибо нашим феям! Это их бессонные ночи над вязанием. Так как все они мамы, да ещё лучшие на работе» - написала на своей странице в «Фейсбуке» общественница Дарья Мосунова, она имеет самое прямое отношение к основанию этого коллектива. Она – мама тройняшек, которые появились на свет недоношенными, так что для нее эта тема очень близка.

Осьминожки. Фото: страница Дарьи Мосуновой в "Фейсбуке"

Еще одна из идей клуба – осьминожки. Врачи подметили, что когда крохи сжимают вязаных осьминожек, они успокаиваются и засыпают.

Вяжут женщины носки и для взрослых – пациентов других больниц. Мастерицы трудятся бескорыстно, в свободное время, вкладывают душу в каждое свое изделие. Их поддерживают многие предприниматели, помогают собирать деньги на приобретение ниток. Ведь для крох нужна самая качественная, мягкая пряжа. Члены клуба зачастую собираются вместе, чтобы пообщаться за чашкой чая или обсудить результаты работы и планы.

Поздравляем участников клуба «Чудо-клубочки» с днем рождения.

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Проект помощи недоношенным детям с помощью чудо-осьминожков существует с января 2013 года и пользуется популярностью в Голландии, Швеции, Бельгии. А сейчас еще и в России, в Красноярске (подробнее).