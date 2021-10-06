В Красноярской школе ученики поздравили учителей с портретом Сталина за спиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко дню учителя ученики красноярской школы № 3 поздравили своих педагогов концертом. Ребята выступали на сцене – пели, читали стихи, а на стене позади них видел портрет Иосифа Сталина. Традиционно в зале нашлись те, кто это снимал на телефон и выложил на всеобщее обозрение. А потом нашлись другие, кому этот портрет не понравился.

В школе «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали:

- Творческой группой педагогов был разработан сценарий, решено было подать материал в необычном формате, например, советской эпохи. На ведущих были красные галстуки, а зал украсили плакатами тех времен, - рассказала Светлана Коваленко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. - Если вспомнить историю, обязательным атрибутов всех торжественных мероприятий был портрет руководителя страны. Ведущие торжественно объявляли номера. Они современные, не носят никакого политического окраса. Выступавшие – ученики нашей школы, они же воспитанники различных секций – танцевальной студии, музыкальной, спортивной. От самих родителей ни в день концерта, ни до настоящего времени никаких обращений на организацию праздника не поступало. Если бы к нам обратились, мы бы объяснили, что это была просто стилизация эпохи и никакой политики.