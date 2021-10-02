Лучшие школы Красноярского края 2021: аналитики составили рейтинг топ-20 Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты агентства RAEX назвали лучшие школы Красноярского края 2021. Аналитики составили рейтинг из 20 учебных заведений. В ТОП-20 вошли школы Красноярска, Ачинска, Железногорска, Зеленогорска и Норильска.

Лучшие школы Красноярского края-2021 по версии рейтингового агентства RAEX

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Гимназия №13 «Академ» - в составе школы 107 учителей, 6 из которых внештатный совместители – преподаватели СФУ, кандидаты математических, технических и физических наук. 56% педагогического состава имеют высшую категорию. Начиная со второго класса ученики школы могут принимать участие в гимназических конференциях и защищать исследовательские работы. Адрес: Красноярск, Академгородок, 17;

- Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» - школа с техническим уклоном обучения. Единственная школа Красноярского края, вошедшая в ТОП-20 учебных заведений СФО по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Адрес: Железногорск, улица Красноярская, 36;

- Лицей №7 им. Героя Советского Союза Б.К. Чернышева – учреждение с естественнонаучным уклоном обучения. Базовая площадка проектов «Одаренные дети Красноярья» - физмат-классы при Сибирском Федеральном Университете, базовая школа инновационных проектов «Академия STEAM», «ЯКласс» и «Цифровые навыки в начальной школе Красноярска». Кроме того, в лицее №7 реализуется практика обучения детей с тяжелыми речевыми нарушениями. Адрес: Красноярск, ул. Менжинского, 15;

- Красноярская университетская гимназия №1 «Универс» - школа обладает богатейшей инфраструктурой: четыре этапа образования – от дошкольного до среднего, центр дополнительного образования, центр молодежного инновационного творчества, центр педагогики и психологии развития и тд. Адрес: Красноярск, ул. Урицкого, 117;

- Средняя школа №144 (Красноярск) – школа входит во Всероссийский инновационный проект «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования». Базовая школа площадки «Модель методической работы с молодыми специалистами - Кураторская методика». Адрес: Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24;

- Школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. академика Ю.А. Овчинникова (Красноярск);

- Гимназия №2 (Красноярск);

- Лицей №1 (Ачинск);

- Лицей №1 (Красноярск);

- Средняя школа №145 (Красноярск);

- Средняя школа №150 (Красноярск);

- Средняя школа №149 (Красноярск);

- Лицей №174 (Зеленогорск);

- Средняя школа № 143 имени Героя Советскго Союза Тимошенко А.В. (Красноярск);

- Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва (Железногорск);

- Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова (Железногорск);

- Лицей №6 «Перспектива» (Красноярск);

- Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина (Норильск);

- Лицей 103 «Гармония» (Железногорск);

- Средняя школа № 151 (Красноярск).

В агентстве RAEX сообщают, что рейтинг школ формируется на базе данных вузов о приемных кампаний. При подготовке ТОПа 2021 года эксперты проанализировали информацию о 220 тысячах выпускников в 20 тысячах школ:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для определения результата школы число поступивших в каждый вуз выпускников умножалось на коэффициент вуза (учитывалось также основание для зачисления абитуриента – «олимпиадники» весят вдвое больше «целевиков» и «платников»). После этого данные по поступлению во все вузы складывались и делились на количество выпускников школы, - поясняют в агентстве.