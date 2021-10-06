«Кошмар, бортом стукнул»: в Норильске из-за гололеда и снегопада разбились четыре грузовика и пикап

В Норильске из-за гололеда разбились четыре грузовика и пикап. Стоп-кадр видео

- Вот-вот, один ушел. Морду разбил. Сейчас один «Ман» пошел, еще один стукнул. На… Этот бортом стукнул… Сейчас еще легковая пойдет, - комментирует мужчина за кадром. А в кадре один за другим разбиваются грузовики. Мужчина переживает: машины-то все рабочие, новые.

- Вот еще один пошел, «Шахман» ушел туда... на бок положил…Кошмар, всю морду разбил...

Видно, как самосвал на медленной скорости появляется из-за насыпи, но вместо того, чтобы повернуть направо по дороге, он идет вперед и медленно валится на бок. По всему видно, что водитель не собирался исполнять трюк, скорее всего он пытался всеми силами удержать контроль над машиной и сделал все возможное, чтобы минимизировать последствия заноса.

Нет, это не съемки трюкового фильма. Это – северная реальность. Массовое ДТП произошло минувшей ночью в окрестностях Норильска. Там уже выпал снег, хотя погода чудит: последние несколько суток около нуля градусов, накануне днем было чуть теплее и прошел дождь, а ночью подмерзло и дорога превратилась в опасных каток. Да еще низовая метель метет, которую здесь называют «черная метель». Кошмар любого автомобилиста. А здесь – техническая дорога на Медвежью гору.

Автор видео – сам водитель. Ему повезло, свою машину сберег, но за коллег переживает. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что всего пострадали четыре грузовых машины и один пикап Toyota Hilux. Установили, что первый грузовик при спуске перевернулся, в него врезались два других большегруза, зацепили легковушку. И уже последний, «Шахман», как назвал его оператор, повалился на бок, никого не задев. Никто из водителей не пострадал.

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