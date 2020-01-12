Унесенные ветром. В Норильске «черная пурга» сметает с дорог машины и людей

В заполярном Норильске третий день бушует «черная пурга» - скорость ветра такая, что машины в буквальном смысле слова сметает с трассы, а человеку находиться на улице невозможно - унесет. Штормовое предупреждение власти объявили еще вечером 9 января, сохраняется оно и по сей день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754181" frameborder="0"></iframe> Машины сдувает с трассы в Норильске.Видео: соцсети

Горизонтальная видимость на дорогах при «черной пурге» - не более нескольких метров. ГИБДД приняла решение запретить проезд любых видов транспорта по дороге Норильск - Кайеркан – Алыкель. Даже автобусы №№ 31 и 33 (Норильск – Кайеракан с заездом в аэропорт «Норильск») отменены по погодным условиям.

Видимость не больше нескольких метров Фото: соцсети

- В связи с запретом движения автотранспорта на автодороге Норильск – Кайеркан, желающие могут разместиться с 21.00 в Центральном районе в Городском центре культуры (Орджоникидзе, 15), в районе Кайеркан КДЦ «Юбилейный» (Шахтерская, 14), - сообщает служба ГО и ЧС Норильска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754180" frameborder="0"></iframe> Черная пурга в Норильске.Видео: соцсети

Норильчанам рекомендовали сидеть дома. При штормовом ветре с домов и административных зданий запросто может сорвать крышу или арматуру – это, безусловно, очень опасно для прохожих. Да и на ногах устоять порой совсем непросто. В администрации города «Комсомольской правде» - Красноярск уточнили, ребятишкам, которые учатся в первую смену, разрешено не посещать занятия.

Сами норильчане в соцсетях делятся фото и видео стихии. К примеру, накануне по дороге в Кайеракан с трассы смело вахтовку с людьми. Никто из пассажиров не пострадал. Благодаря профессионализму водителей, машина мягко съехала в кювет. На Нансена принесло ветром спутниковую тарелку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754182" frameborder="0"></iframe> Стихия в Норильске.Видео: соцсети

Аэропорт Норильска работает в ограниченном режиме. В аэропорту давка, рейсы постоянно откладываются. Некоторые авиакомпании размещают людей в гостинице, другие – в надежде, что вылететь все-таки удастся, держат пассажиров в салоне самолета. Но видимости почти нет. Взлетать никто не рискует.

«Нормальная погода для Норильска, - пишут местные в соцсетях. – Это только для приезжих диковинка. Мы, те, кто здесь постоянно живет, к такому морально готовы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754183" frameborder="0"></iframe> Аэропорт Алыкель. Черная пурга.Видео: соцсети

«Черная пурга» в Норильске случается несколько раз за зиму. Порой скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Самая черная «черная пурга» в заполярном городе была зафиксирована в январе 1957 года.

Добавим, что метель в Норильске около 140 дней в году – это один из самых ветренных городов мира.