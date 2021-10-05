«Хочется, чтобы парень понес наказание»: в Минусинске ищут подростка, который мог воткнуть шприц в ногу 8-летнего ребенка

Скриншот: МВД

Жительница из Минусинска через соцсети и мессенджеры ищет подростка, который предположительно воткнул шприц в ногу её 8-летнего сына и сбежал. В сообщении сказано, что младшеклассник не знает парня, а также не видел, была ли какая-то жидкость в шприце. На ноге у ребенка стался след от укола.

Скриншот:МВД

Странный поступок подростка попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, но четко разглядеть лицо парня, уколовшего ребенка – невозможно.

По описанию матери, 8-летнего ребенка уколол подросток в спортивных штанах, черной куртке, в красных кроссовках и с красным рюкзаком.

Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в МВД, что пока характер травмы не установлен, поэтому официального подтверждения, что ребенка укололи именно шприцом – пока еще нет. Мама обратилась с заявлением в дежурную часть, сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шприцы со странной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске

Шприцы с неизвестной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске. По словам жителей Покровки, такие нашли рядом с домом на улице Линейная,76. (Подробнее)