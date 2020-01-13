2020-01-13T15:42:27+03:00
Происшествия

Шприцы со странной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске

Их нашли в Покровке [фото]
Ася ЖУКОВА
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Шприцы со странной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске. Фото: homeless_dog_krsk, инстаграм.Шприцы со странной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске. Фото: homeless_dog_krsk, инстаграм.
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Шприцы с неизвестной красной жидкостью разбрасывают в Красноярске. По словам жителей Покровки, такие нашли рядом с домом на улице Линейная,76.

Как рассказала ТВК местная жительница Анастасия, шприцы раскидывает пожилая женщина, живущая в доме неподалеку. Заметила ее, когда вышла выгулять собаку. Пенсионерка вела себя подозрительно: постоянно оглядываясь, раскладывала на снегу те самые шприцы.

Девушка поясняет: несколько шприцов она подобрала и выкинула. А, когда пыталась остановить бабушку, та неожиданно начала убегать. Затем издали показала: мол, ничего она не кидает, собирает окурки, потому и наклоняется.

Анастасия уже обратилась в полицию. Говорит, намерена отправить шприц с жидкостью на экспертизу. Ведь они разбросаны не только у дома, но и на детской площадке.

Она предполагает: таким образом пожилая женщина хочет избавиться от бездомных собак. Слышала, что в микрорайоне не раз травились животные. Но своими глазами трупы псов не видела.

Кстати, по мнению ветеринаров, в шприцах может быть изониазид. Это препарат для лечения туберкулеза, но для собак – смертельно опасный. Вещество приобретает красный цвет, когда контактирует с водой или снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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