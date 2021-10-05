Исповедь домработницы: «Хозяин подарил уборщице машину, а она ныла, что относится, как к вещи» Фото: Shutterstock

От чего вдруг плачут богатые, при их-то миллионах? Почем сейчас любовь и верность? И какая она вообще, изнанка жизни глазами домработницы? Татьяна Б. из Красноярска (свою фамилию по понятным причинам женщина решила скрыть) уже пять лет работает в домах состоятельных и именитых, подвизалась даже на Рублевке. Признается – насмотрелась разного. Чего именно, рассказывала в эксклюзивном интервью «КП».

Переламывать себя не пришлось

- Мне под 50. Всю жизнь проработала в торговле, была продавцом. Муж умер, одна поднимала сына. А в старших классах Леша* огорошил: «Хочу быть артистом, и все тут!». На бюджет не получилось, пришлось идти на платное. Развела руками: «Ладно, есть не будем, поступай». На учебу надо было 150 тысяч в год. А какая зарплата в магазине, представляете? Леша тоже подрабатывал - и тогда, и сейчас, но, сами понимаете, этого на учебу не хватило бы...

Я давай искать выход, листала объявления о работе. Раньше слышала: у богатых за уборку хорошо платят. Набралась смелости и откликнулась на объявление. Скоро меня позвали на собеседование. Молодая семья, дом за городом. Спрашивают: «На какую зарплату претендуете?». – Нууу, тысяч 30. А у самой ни опыта, ничего. Правда, вредных привычек тоже нет. Повезло, помощница им нужна была срочно, через пару дней раздался звонок: «Вы нам подходите!». Три выхода в неделю – 30 тысяч. Для 2016-го вполне неплохо. Сейчас – для сравнения – можно заработать тысяч 50 в месяц.

И вот я домработница (или помощница по дому). Как ни назови, все одно прислуга. К такому жизнь меня, советского ребенка, не готовила. Но, знаете, переламывать себя не пришлось. Безотказная, покладистая, я готова на любую работу. Тем более ради сына.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Девушки потом

- Первые хозяева, Антон и Женя, были младше меня лет на 20. Жили в пригороде. Большой просторный дом. Поначалу я удивлялась: такие молодые, откуда миллионы?! Потом узнала, они куда-то вложились. А теперь деньги делают деньги.

Это вам не 90-е! Равнялись на Европу. Сами культурные, тактичные, голос не повысят. И все без суеты, без спешки. Родили ребенка, в садик возили. Казалось бы, дом – полная чаша. Живи и радуйся, но… Богатые тоже плачут, увы, это правда. Антон каждое утро отбывал по делам, Женя оставалась дома. Могла проспать до 11, потом по магазинам – до вечера. Ребенок в садике, а маме куда себя деть?

Поэтому нет-нет, и срывалась. При мне обрывала мужу телефон, закатывала скандалы: «Зачем я вообще за тебя вышла?». У нее раньше была своя фирма, доход хороший, позволяла себе все. А потом вот любовь. Завертелось мгновенно. Встретились и через полтора месяца женились. Но после свадьбы романтика незаметно испарилась. Он в контору, она одна. И никак не могла смириться, что «первым делом самолеты, ну а девушки – потом».

Но на прислуге не отыгрывалась ни-ког-да. Хотя, понятно, у нас случались промахи. Было дело, я расстаралась и после юбилея постирала роскошное платье хозяйки. Не стала уточнять, надо ли. Честно, пожалела ее, праздник был, думала, отдыхает. Но тут же выяснилось, наряд надо было не стирать, а отдать в химчистку. Аааа, как себя кляла – загубила платье!

Или другой прокол: я отдраила дочиста огромную пустую бутыль коллекционного вина. Ее покупали к важной дате. Рассудила так: раньше бутылки просили мыть, а не выбрасывать. Из них хозяйка делала вазы. Ну и решила: а из этой-то какое благолепие можно соорудить! Упс, нет.

- Бутылка была на праздник, хотели сохранить, чтобы память осталась, запах, а теперь это просто стекло! – выговаривали мне.

Однако за оплошности не высчитали ни рубля. И все же думали, что погорячились, наняв меня. Присматривали другую - за более низкий «ценник». И однажды сказали: «Мы уезжаем, к нам пока приходить не надо». Я сразу поняла, это все.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тихие, как мышки

Впрочем, у меня уже была подработка, и какая… Один из самых известных людей в крае, настоящий магнат с огромным поместьем на берегу Енисея.

А нашли меня все по тому же сайту объявлений. Собеседование проводила супруга хозяина. Погоняла, как на экзамене: «Как бы вы убрали то, погладили это?», осталась довольна. И больше мы не пересекались.

Приезжаю, шок: не дом, а дворец! Несколько этажей, весь в мраморе, террасы вдоль Енисея, эллинг, шашлычная… По сравнению с прежним - небо и земля. Территория гигантская, штат такой же - дворники, домработницы, садовники, повара. Меня определили на уборку бани - пару раза в неделю. А баня – это отдельная постройка с бассейном, солярием и прочим. Нам сразу наказали: ведите себя тихо, как мышки, будто вас и нет.

Это уровень, реально. Чисто кристально. Все дорогущее, ко всему так педантично относятся. Я, был случай, пятнышко пропустила, так сразу передали: чтобы больше такого не допускала!

А вот платили как раз на порядок меньше – две тысячи за выход. Я поняла, богатые потому и богатые, что деньгами не разбрасываются.

Но я не жаловалась. Было все строго, но справедливо. Слышала, одной из своих горничных семья магната даже подарила машину – за многолетний честный труд. А та все ныла украдкой: «Относятся как к вещи!». Она же вспоминала, сломалась посудомойка, а за ремонт вытребовали с нее – тысячи три что ли. Это при их миллионах…

Возвращалась я в свою квартирку, вздыхала: «Вот люди-то живут – в хоромах, а что есть у тебя?». Но старалась не завидовать – каждому свое.

Опять авгиевы конюшни

Было еще одно место, тоже временное. И, слава Богу! Там сразу пообещали пять тысяч за один выход, только предупредили: «Оплата хорошая, но и уборки много».

Ну, меня ничем не испугаешь, еду. Двухэтажный дом в тихом районе, в нем живет бизнес-леди (у нее сеть магазинов) с двумя дочками-подростками. Захожу, а там такое! Словами не опишешь. Мусор, грязь, пыль, - заляпано все… Что роняют, не поднимают. На кухне ничего не протирается. В посудомойку суют тарелки с недоеденной пищей. Про санузлы просто молчу.

Ладно, засучила рукава. Мусор вывозила мешками. «Наверное, долго уборки не было, - предположила. – Наведу порядок, потом понадобится только поддерживать». Через неделю приезжаю, батюшки, передо мной – ТОЖЕ САМОЕ! Опять авгиевы конюшни… В прямом смысле. С собачкой почему-то не гуляли. А дом ведь на земле стоит. В итоге весь он был загажен. Иногда уберут, чаще нет. Если протрут лужу, тряпку не моют, запааах… Ну, богатых не поймешь.

Правда, я и не осуждаю – мать была в заботах, дочки учились. Кстати, со мной обращались очень корректно. Я еще думала, как с ними себя вести, может, мажорчики какие? Но они ко мне на «Вы», вели себя, как паиньки. А вот с матерью часто цапались, что-то она им не покупала. То есть все, как у людей (смеется).

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Другая планета

Рублевка – отдельная тема. Решила получить опыт в Москве, устроилась через знакомую. Никто из местных почему-то не захотел. Хотя зарплата была 65 тысяч. Я посомневалась-посомневалась и согласилась. Ну-у-у, что сказать… там своя атмосфера.

Меня предупредили: могут обматерить, недоплатить. Я поражалась: «За что, если ты ВСЕ выполняешь?». Потом поняла: надо не перечить, а знать свое место. И никаких проблем не будет.

Дом был на Рублевке, но относительно старый – лет 20, мебель деревянная, купленная в те времена. Много мрамора, все дорого-богато. Однако вышло из моды. Семья хотела строить новый.

Это вообще была другая планета. Закрома, что называется, ломились. Вип-гардероб, под одежду, обувь отведены целые комнаты. А жил в доме один-единственный человек – Пал Палыч, глава строительного предприятия. Жена меж тем обитала во Франции, сын в Лондоне, а дочь снимала квартиру в Москве. Вела свободный образ жизни. Прикатит, выберет платье, и поминай, как звали! А вещи стирать – вплоть до носков - привозила к папе. По секрету: в доме ее считали неряхой. Ну, она не заморачивалась.

Так вот требования у хозяина были совершенно другие. Например, его надо было встречать. Охрана звонит: «Едет Пал Палыч!». Мы тапочки поставили. Сами в струнку - выстроились в коридоре, стоим ждем. Замашки такие… барские. А мы будто холопы.

Кстати, ходила в форме. Нет-нет, никаких передников – просто брюки и пиджачок. Жила в доме, так удобнее, всегда рядом. Пал Палыч звал меня просто Таня, его жена более официально – Татьяна.

К слову, пока супруга была за границей, хозяин пользовался услугам эскортниц. Кто-то из обслуги все возмущался, прямо кипел: «Да как он может? Они даже с сыном вместе девиц вызывали, до чего дошло!». Опять же Пал Палыч постоянно с партнершей по бизнесу закрывался на кухне. И было очевидно, что они вовсе не дела решают. Скорее всего, было между ними что-то. Неслучайно же жена во Франции жила.

Мы же делали вид, что так и надо. Ну а что тут обсуждать? Наше дело работать. И вообще, может, между супругами есть некая договоренность.

Был момент – у Пал Палыча нашли тяжелую болезнь. Мы, конечно, узнали. Такое разве скроешь? Жалко было очень: человеку еще 60 нет, а тут… Хотелось его поддержать, сказать что-то хорошее, но не решилась, постеснялась: кто я ему такая?

(*все имена изменены).

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