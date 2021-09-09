Школьный дневник шалопая, или «Поведение – ой!»

Фото: управление образования Красноярского края

Дедушкины грамоты – с профилем Сталина, мамин комсомольский билет, папина диссертация… У нас же главной семейной реликвией считался школьный дневник дяди Саши. Весь красный от учительских чернил, замызганный (1 сентября ему стукнуло 55 лет!), он был в нашей семье Жуковых вроде машины времени – не для одного поколения. В начале этого учебного года – особенного, коронавирусного, он вызвал у семьи особый трепет, а мне захотелось им поделиться

Назад в прошлое – поехали!

Под картонной обложкой в чернильных пятнах – страницы шершавые и плотные. Первые заполнены даже не пером, а шариковой ручкой. По тем временам – последний писк моды и… строгое табу. Ведь именно перо помогает вырабатывать идеальный почерк, были уверены педагоги. Так что вскоре учительница спохватилась: «Нельзя писать шариковой ручкой! Запретите!»

Саша в детстве

Ну а первую отметку – пятерку с минусом по арифметике – хозяин дневника принес уже 2 сентября. Правда, вау-эффект тут же перечеркнули замечанием: «Некрасиво, некультурно вел себя Саша в школе». (Интересно, что же натворил?)

Впрочем, почти сразу некультурный школьник согрешил снова: страшно сказать, опоздал на чтение. Так что «Поведение сына обсуждали на классном собрании», - многозначительно информирует учитель. И это только 3 сентября!

Я календарь переверну…

Следующую неделю чаша весов колеблется: три четверки против двух двоек. И сразу семь (!) замечаний. Рядом с каждой положительной оценкой ни одной похвалы, но как специально приписка педагога: «Опоздал», «Очень шалил. Плохо работал», «Нет учебника».

Дневник шалопая

Неудивительно, что после такой скрупулезной бухгалтерии парень окончательно перешел на сторону зла. Нахватал двоек и новых «комплиментов»: «Безобразничал, мешал соседу!», «Пришел без тетради по истории», «Дисциплины нет».

Фото: управление образования Красноярского края

А вскоре всерьез пошатнулась и успеваемость. Больше троек, меньше четверок и уже дежурные нотации: «Не читал, смотрел по сторонам», «Опоздал», «Опять нет тетради!», «Не успевает». А вот зловещий финал – «Был наказан после уроков». На календаре, напомним, середина сентября. Последовало ли за преступлением наказание? Затрудняемся ответить. (К слову, Саша в семье был младшим сыном. Долгожданным, с него пылинки сдували.) Но что-то определенно изменилось. Внезапно гроза школы получил пять пятерок за неделю, большую часть в один день.

Дневник шалопая

Просветление! Однако похвалы так и не дождался: каждая (!) из трех отметок «уравновешивалась» отрезвляющим комментарием: «Не выполнил задание по арифметике», «Не выполнил задание по русскому», «Нельзя свистеть на уроке». Тут поневоле руки опускаются…

Лепил, залил, играл…

Надо ли говорить, что Саша и потом ни в чем себе не отказывал? «Вогнать его в рамки было почти невозможно, как ни пытались», - вспоминают родные.

Учился по настроению: то заработает пятерок, то - частокол из единиц. А уж замечаниям не было числа! Как видно, покушался даже насвятое: «Залил мне все на столе водой», а заодно «Не слушался», «Играл весь урок», «Не пришел на сбор металлолома», «Не имеет тетради», «Стоял в углу весь урок». И вот вердикт: «Без родителей в школу не приходить!».

Фото: управление образования Красноярского края

Думаете, помогло? Едва ли! Пара недель затишья – и новая очередь замечаний: «Подсказывал!», «Лепил из пластилина игрушки!», «Родителям надо серьезно заняться воспитанием сына!».

«Учиться и играть одновременно»

А дальше, 28 ноября, как раз между единицей по чтению и двумя пятерками по арифметике и природоведению, был детектив.

- На перемене ударил стулом по ноге Плотникова, - негодует преподаватель. – Получил замечание от дежурного учителя.

Дневник шалопая

(За что досталось жертве, история умалчивает. Зато известно, потом была целая серия проступков. «Ушел с дежурства», «Читал постороннюю книгу», «Гулял по классу без дела», «Принес семечки», «Вел себя несносно», «Никого и ничего не признает!», - методично перечисляет классная. И в финале задается горьким вопросом: «Можно ли учиться и играть одновременно? Поведение – ой!».)

После разборок с Плотниковым несносный Саша переключился на другого. Кого-то вроде сына маминой подруги, примерного ученика.

Саша в подростковом возрасте

«Пиши мельче Богатырева!» - взывает к нему учитель. «Обверни дневник Богатырева!», - следует новое указание. А затем – логичный финал: «Обидел Богатырева». Злосчастный эталон был наказан, хулиган отмщен.

Меж тем за неделю, пока шла «богатыревская» битва, Саша получил три пятерки и три четверки. Но поощрения от преподавателя так и не дождался. Наверное, не заслужил, поведение было по-прежнему «ой».

«Мог бы и лучше»

Зимой и весной арсенал шалопая заметно подрос, да и донесения педагога стали куда разнообразнее:

- После уроков не пошел домой. На первом этаже залез на окно раздевалки и разлегся там. Что это такое?

Дневник шалопая

- Ждала на уроке, пока сын наговорится!

- На уроках труда ничего не делает.

- Вел себя плохо в присутствии родителей! (Интересно, кому это адресовано? – Прим.ред.)

- На всех уроках играет.

- Должен был учить правила на перемене – убежал.

- Некрасиво вел себя на концерте.

- Не читал дома.

- Играл, отобрала шарик.

- Обсуждали поведение на десятиминутке.

И вот еще – из примечательного: рядом с двумя четверками по чтению обязательные комменты от учителя: «Мог бы и лучше рассказать».

Видно, Саше не повезло с педагогом, а педагогу - с Сашей. Впрочем, оценки за год вышли вполне приличные: чтение – 4, арифметика – 4, история – 4, физическое воспитание – 5, труд – 4. Тройки только по русскому и по рисованию. Значит, «учиться и играть одновременно, как оказалось, можно. Но, увы, недолго.

Дневник шалопая

… Хотелось бы окончить бодрым спичем: через 20 лет Саша стал академиком или космонавтом. Однако это тот случай, когда прогнозы учителей сбылись. За жизнь дядя переменил много профессий: после армии был поваром и водителем, шил обувь, подвизался егерем в заповеднике. Все у него получалось и… быстро приедалось. С личным тоже не сложилось – был в разводе. Умер он рано, злоупотреблял спиртным.

Александр в армии

Дневник шалопая

Дневник шалопая

КСТАТИ

Электронный профиль... учителя

Анастасия Шайхова, учитель истории и обществознания:

- Сегодня все школы давно уже перешли на электронные дневники и журналы. Есть садисты-администрации, которые заставляют учителей вести и бумажный, и электронный, но это скорее исключение. Цифровизация как туман заволакивает потихоньку и становится совсем не видно… чего? Наверное, личности. Учителя, ученика. И нет, это не бухтение тетки за сорок. Я очень приветствую элжуры! Минимальное заполнение тем и домашних заданий, автоматизированные подсчеты, прозрачная система выставления отметок. Не нарисуешь итоговую «5» там, где не получается, и наоборот, не снизишь отметку якобы в педагогических целях. Но фишка та же, что и с ЕГЭ. Теряется что-то такое, что было раньше, живое и настоящее. Я помню, как сама в детстве размашистым почерком выводила в дневнике через строчки «ка –ни – ку –лы» и радовалась ярко красной пятерке с учительской подписью. Я бы сохранила печатные дневники, но оставила только электронные журналы. И как раз дневники для того, чтобы там можно было написать не протокольное «плохо вел себя на уроке», «старайся» или суровое, хоть и приятное «молодец», а что-то более понятное и конкретное. Дневник стал бы ниточкой, которая протянулась от учителя к родителю. Ведь далеко не у всех родителей есть время вникать в то, что происходит в школьной жизни ребенка. Реально вникать, а не ходить на собрания раз в четверть. Да и учителя не всегда горят желанием подскакивать 24 часа в сутки от уведомлений мессенджеров, где в чате очередная мама, которая решила пообщаться, выплескивает что-то…