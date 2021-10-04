В красноярском Кардиоцентре впервые с начала пандемии провели пересадку сердца. Фото: Кардиоцентр Красноярска

В федеральном Кардиоцентре Красноярска впервые с начала пандемии коронавируса провели операцию по пересадке сердца. Как сообщает пресс-служба учреждения, новый орган получил 58-летний красноярец Андрей Петрович. Мужчину уже выписали.

Пациент попал на прием к кардиологу в апреле 2021 года. Его сразу же включили в очередь за донорским сердцем. Мужчина пережил два инфаркта, аорто-коронарное шунтирование и имплантацию 4 стентов, а сократительная способность сердца составляла лишь 20%. Выход был один – пересадка.

- Первый инфаркт у меня случился 9 мая 2003 года. Я работаю водителем, пришел на работу, стало плохо и меня увезли на скорой. Через четыре месяца второй инфаркт. Честно говоря, я понимал, что со мной что-то происходит, раньше весь день дрова колол и ничего, а потом 4 чурки расколешь и задыхаешься. Мне было тогда 40 лет. А в этом году совсем стало худо. Думал, что все уже. Попал на прием к врачу в Кардиоцентр весной, а уже в сентябре вечером звонок – приезжайте, есть донор. Я схватил дежурный чемоданчик и примчался из Емельяново. Страшно не было. Сейчас все анализирую… Врачам безмерно благодарен! Я сполна еще не осознал работу нового сердца, это ж не в машине запчасть поменять. Это сердце! Самая большая мечта – жить, и не быть обузой для близких, на работу выйти, - говорит пациент.

Всего в Кардиоцентре провели 15 таких операция, но предыдущая в далеком 2019 году. Затем, как известно – коронавирус. Из-за новой инфекции донорские базы перепрофилировали в ковидные госпитали.

Заведующий кардиохирургическим отделением №3 Дмитрий Буянков рассказал, что операция длилась 7 часов. А сложность заключалась в том, что ранее у пациента уже была открытая операция на сердце, из-за чего много времени было потрачено на повторный доступ. Однако сейчас с Андреем Петровичем все хорошо.

- Двое из наших пациентов с пересаженным сердцем, перенесли коронавирус, нам удалось пройти этот этап успешно – мы постоянно были на связи и корректировали терапию. Есть пациенты, которым необходима трансплантация, лист ожидания постоянно пополняется, будем работать, - добавил хирург.

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