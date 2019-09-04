«Я думал, что скоро умру, меня не станет»: в Красноярске пересадили сердце 26-летнему парню

Красноярец Михаил П. раньше никогда на здоровье не жаловался. Всю жизнь занимался спортом, вредных привычек не имел. Весной этого года 26-летний парень перенес пневмонию. И после нее все изменилось: началась отдышка, отеки, падало давление. Пришел к врачу на прием, тот оправил на обследование. Заключение оказалось страшным.

- Когда я услышал, что мне нужна пересадка сердца и только она меня спасет, я потерял дар речи. Вышел из кабинета и заплакал. Я не верил, что это возможно, что это реально, – вспоминает Михаил. – Я думал, что скоро умру и все, меня не будет. Стало грустно от того, что не увижу свет, небо, не буду ходить по земле, что меня просто не станет.

Надежды таяли

Молодого человека госпитализировали в федеральный кардиоцентр. У него была одна надежда – пересадка сердца. Но время шло, а донор все не появлялся. Точнее, донорские сердца привозили в кардиоцентр, но они не подходили Михаилу. Он вздыхал и думал про себя: на сей раз повезло кому-то другому хорошему человеку.

Так прошел месяц. Все – и пациент, и врачи – понимали, что время работает против. У Михаила оставалась неделя. Мать, которая приезжала навестить сына, уезжала со слезами, что может его больше не увидеть.

- Не будет преувеличением, если скажу, что надежда спасти пациента таяла с каждым днем. Фракция выброса снизилась до 10 процентов, проще говоря, его сердце практически не сокращалось и могло остановиться в любой момент, - рассказывает главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска, доктор наук, профессор Валерий Сакович. – Выручили коллеги из краевой клинической больницы, там появился донор, сердце которого подошло нашему пациенту. Операция прошла в плановом порядке. Больше было морального напряжения. У многих из нас дети такого возраста.

«Хочу жить полной жизнью»

За те два месяца, что Михаил провел в кардиоцентре, месяц до операции и месяц после, он для многих стал как будто родным человеком, за него переживали все сотрудники. Настало время выписываться.

- Я очень всем благодарен за то, что молились за меня, ухаживали, я это ценю. Вы самые лучшие! Весь персонал Кардиоцентра самый лучший. Все поддерживали и психологически помогали. Когда я уже совсем пал духом, мне говорили – держись, все будет хорошо. Раньше я думал, что это фантастика и в реальной жизни такое невозможно – пересадка сердца. А сейчас сердце пересадили мне. Чудо, что есть такие хирурги с золотыми руками, они меня с того света вытащили, а медсестры на ноги подняли.

Сейчас у Михаила планы на будущее: жить полной жизнью, жениться и родить детей. После таких испытаний он стал ценить каждую минуту, каждый миг и хочет осуществить все свои мечты.

Для информации.

В пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на сегодняшний день там уже проведено 13 операций по трансплантации донорского сердца. В листе ожидания своей очереди на пересадку сердца ожидают больше 10 пациентов, среди них один ребенок. 10 сентября 2019 года ФЦ ССХ Красноярска отмечает 9 лет со дня открытия. За это время в клинике проведено более 42 000 операций.