«Кто истинно желает - обязательно достигнет цели»: красноярская актриса получила одну из главных ролей в сериале с Сергеем Безруковым. Фото: bogomo_lov_a

Экс-актриса красноярского театра Пушкина Анна Богомолова получила одну из главных ролей в сериале «Смерть манекенщицы». Компанию Анне на съемочной площадке составили такие звезды российского кино, как Сергей Безруков, Владимир Стеклов и Александр Яценко.

Съемки сериала стартовали 30 сентября. Транслировать его будут на «Первом канале». Жанр будущего телесериала, по словам создателей – детектив и драма. Действие происходит в Москве в 1974 году. Здесь будет все: интриги, расследование, погружение в закулисье высшего общества столицы того времени.

По словам Анны Богомоловой, этого шанса она ждала полтора года. Ради съемок она бросила все в Красноярске и уехала в Москву:

- Это проект, ради которого я сорвалась в Москву. Ждала я его 1,5 года! Было много препятствий и загвоздок, но тот, кто истинно желает - обязательно достигнет цели. Съёмочный период начался! Первые смены отработаны, - написала девушка на своей странице в инстаграме.

Анне Богомоловой 27 лет. В 2014 году она окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра. С 2016 года выступает на сцене Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Добавим, что «Смерть манекенщицы» с Сергеем Безруковым не первая работа Анны Богомоловой в российских сериалах. В 2021 году с ней в ролях выходят такие проекты, как «Струны» и «Свадебные хлопоты», но сериал «Первого канала» станет самым крупным.