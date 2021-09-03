«Это целый потрясающий мир»: Сергей Безруков о «Хрониках Нарнии» красноярского ТЮЗа

Фото: Красноярский ТЮЗ, instagram.com/tuz_kr

Один из ведущих российских актеров Сергей Безруков, увидев спектакль красноярского ТЮЗа «Хроники Нарнии. Племянник чародея», заявил, что именно на такие спектакли он бы хотел ходить в детстве. Свою высокую оценку постановке артист озвучил на Международном большом детским фестивале, художественным руководителем которого он является.

- Я - сторонник ярких театральных зрелищ для детей. Мне кажется, театр может и должен создавать на сцене ту самую сказку, когда это ярко, масштабно, когда это целый потрясающий мир, каким являются спектакли «Хроники Нарнии». Спектакли Феодори отличаются потрясающей выдумкой, совершенно феноменальными режиссерскими находками с использованием всех новейших технологий, доступных театру. Он — зрелищный режиссер, умеющий наполнять эту яркую форму глубоким смыслом. Честно говоря, будь я сейчас мальчишкой, именно на такие спектакли я бы ходил с большим удовольствием, - сказал Безруков.

Фото: Красноярский ТЮЗ, instagram.com/tuz_kr

Уникальность постановки Феодори в том, что она представляет собой, по сути, сериал. Только не телевизионный, а театральный: показ разбит на несколько дней. По словам Безрукого, спектакль стал открытием фестиваля.

Фото: Красноярский ТЮЗ, instagram.com/tuz_kr

Международный большой детский фестиваль в Москве продлится до 12 ноября. Его зрителей ждут лучшие театральные проекты для детей и подростков, интересное кино, яркие анимации, увлекательная литература и головокружительные цирковые номера.