В Красноярском крае необходимо привить 80% населения от ковида, чтобы достичь коллективного иммунитета

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Для того, чтобы в Красноярском крае появился коллективный иммунитет против короновируса, необходимо привить 80% взрослого населения. Как рассказал губернатор Александр Усс в своем инстаграме, на сегодняшний день завершили вакцинацию всего лишь 37,7% жителей региона.

Иммунизация против ковида в Красноярском крае в самом разгаре. Первый компонент получили 891 223 человек, а завершили вакцинацию 840 016 человек - это 37,7% от взрослого населения. Для стабилизации ситуации с коронавирусом, этого не достаточно. В планах минздрава привить 1 778 560 человек, чтобы получить коллективный иммунитет.

Врачи-инфекционисты настоятельно рекомендуют жителям, которые еще не поставили прививку от коронавирусной инфекции сделать это в ближайшее время. Тем, кто поставил прививку от коронавируса и с учетом начинающегося сезонного подъема вирусных инфекций стоит привиться от гриппа. Это позволит более уверенно пройти опасный эпидемический период.

Отметим, что в начале сентября в Красноярский край поступила для взрослого населения поступила вакцина Совигрипп - 448 560 доз. А также для детей и взрослых из группы риска - вакцина Ультрикс Квадри в количестве 159 930 доз.

Напомним, что ознакомиться со списком пунктов вакцинации в Красноярске и их режимом работы можно ЗДЕСЬ

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Ситуация с COVID-19 в Красноярске сейчас крайне напряженная. Накануне было выявлено 230 зараженных. В регионе ужесточили антиковидные меры. При этом для желающих сделать прививку и обезопасить себя, появилось несколько локаций, где можно поставить заветный укол вне больницы. Рассказываем, где находятся пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021. Также мы выяснили, где очередей больше, а где меньше. (подробнее)