В Норильске 44 рабочих попали в больницу после обеда в столовой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске сразу 44 человека попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой своего предприятия. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Специалисты ведомства проводят сейчас на месте санитарно-эпидемиологическое расследование

Речь идет о сотрудниках компании ООО «Велесстрой». Через некоторое время после того, как они вышил из столовой, почти одновременно почувствовали недомогание, схожее по признакам с отравлением. Медикам удалось стабилизовать из состояние, сейчас у пострадавших легкая и средняя степени тяжести заболевания. Помощь оказывается в полной мере.

Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Но в ведомстве сообщили, что отобрали пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания. И обнаружили нарушения требований санитарного законодательства. На основании полученных результатов завели административное дело – так что виновные будут оштрафованы.

Сейчас столовая временно не работает, ее закрыли до тех пор пока там не наведут порядок, чтобы больше не было рисков отравления людей.

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