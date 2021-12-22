В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум до 14 046 рублей в 2022 году

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В Красноярском крае будет увеличен прожиточный минимум – в 2022 году его поднимут до суммы 14 046 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что увеличение прожиточного минимума, в том числе, приведёт к росту числа новых получателей мер социальной поддержки, чей средний доход окажется ниже этой величины.

К примеру, количество семей, получающих выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет в следующем году вырастет с 82 тысяч до 97 тысяч семей.

Напоминаем, что согласно новым правилам ВПМ (величина прожиточного минимума) в каждом регионе Российской Федерации определяется исходя из установленного среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации. Для Красноярского края этот показатель 1,11. В среднем величина ВПМ по России составляет до 12 654 рублей. В Красноярском крае прожиточный минимум в 2022 году составит 14 046 рублей.