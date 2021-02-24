Сумма прожиточного минимума в Красноярском крае в 2021 году, как и в других регионах, будет рассчитываться не из размера потребительской корзины, а по среднедушевому доходу региона. Данный указ был подписан в декабре прошлого года.Кроме того, отменяется поквартальный расчет прожиточного минимума. Таким образом, 19 января 2021 года председателем краевого правительства было подписано последнее постановление об установлении квартальной величины ПМ. В дальнейшем он будет устанавливаться один раз на весь год.Размер прожиточного минимума в Красноярском крае в 2021 году:Средний – 13 053 рубля;Для трудоспособного населения (взрослые) – 13 839 рублей;Для несовершеннолетних (дети) – 13 576 рублей;Для пенсионеров – 10 185 рублей.Коэффициенты для северных территорий Красноярского края:Таймырский Долгано-Ненецкий район (кроме Хатанги) – 1,07;Хатанга – 1,60;Эвенкийский район – 1,29;Богучанский район – 1,26;Енисейский район – 1,26;Мотыгинский район – 1,24;Енисейск – 1,21;Кежемский район – 1,17.Величина прожиточного минимума на северных территориях Красноярского края с учетом коэффициентов в 2021 году:Таймырский Долгано-Ненецкий район (кроме Хатанги) – средний 20 202 р., на взрослых – 20 765 р., на несовершеннолетних – 20 408 р., на пенсионеров – 15 537 р.;Хатанга – средний – 30 208 р., на взрослых – 31 051 р., на несовершеннолетних – 30 517 рублей, на пенсионеров – 23 234 р.;Эвенкийский район – средний 24 355 р., на взрослых – 25 035 р., на несовершеннолетних – 24 604 р., на пенсионеров 18 732 р.;Богучанский район – средний – 18 249 р., на взрослых – 19 302 р., на несовершеннолетних – 18 706 р., на пенсионеров – 14 564 р.;Енисейский район – средний – 18 249 р., на взрослых – 19 302 р., на несовершеннолетних – 18 706 р., на пенсионеров – 14 564 р.;Мотыгинский район – средний – 17 959 р., на взрослых – 18 996 рублей, на несовершеннолетних – 18 409 р., на пенсионеров – 14 333 р.;Енисейск – средний – 17 524 рубля, на взрослых – 18 536 рублей, на несовершеннолетних – 17 964 р., на пенсионеров – 13 986 р.;Кежемский район – средний – 16 945 р., на взрослых – 17 923 р., на несовершеннолетних – 17 370 р., на пенсионеров – 13 524 р.Туруханский район – средний – 23 347 р., на взрослых – 23 989 р., на несовершеннолетних – 23 622 рублей, на пенсионеров – 17 951 р.Как рассчитывается величина прожиточного минимума:Рассчитывать величину прожиточного минимума будут по трем слоям населения: трудоспособные (взрослые), дети и пенсионеры.Сумма прожиточного минимума будет определяться раз в год;Теперь сумма прожиточного минимума будет составлять 44,2% от среднего дохода на душу населения по стране или региону;Кроме того, вводится процентное соотношение прожиточного минимума для каждой категории населения: 109% от общего ПМ – для трудоспособного населения; 97% от общего ПМ – для детей и 86% от общего ПМ – для пенсионеров.