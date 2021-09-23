«Слышали крики, кто-то убегал»: соседи раненого экс-министра из Тувы рассказали, что творилось в квартире, где нашли тело его жены. Фото: правительство Республики Тыва

Страшная трагедия произошла вечером 22 сентября на улице Бай-Хаакской в Кызыле. В одной из квартир было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями, рядом – мужчина, раненый ножом. Им оказался экс-министр сельского хозяйства Тувы – Юрий Тыт-оол, погибшей же – его супруга по имени Саяна.

Экс-чиновника госпитализировали. Сейчас он находится в больнице. Однако, что именно произошло в квартире на Бай-Хаакской, пока неясно. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Судя по всему, правоохранители проводят обыски.

Юрий Тыт-оол Фото: соцсети

«Комсомольской правде» удалось получить эксклюзивный комментарий свидетелей событий. Один из соседей семьи Тыт-оол рассказал «КП-Красноярск», что в момент трагедии в квартире слышался шум:

- Слышались громкие крики, возня, затем хлопнула дверь, и кто-то быстро спустился по лестнице. Это длилось не долго, мы даже не поняли, что происходит. А вот за пару дней до этого Юрий Тыт-оол ходил очень злой, из квартиры часто доносилась ругань.

Другие жильцы дома говорили, что все было тихо и никаких шумов они не слышали. Во мнении о самой семье соседи экс-министра разошлись кардинально. Одни рассказывают об образцовой семье, которая уже много лет жила душа в душу. Другие же отмечают изменения в самом чиновнике:

- Юрий последние несколько месяцев ходил хмурый и раздраженный, даже здороваться перестал. Периодически было слышно, как он ругался с женой. Возможно, это было связано с последними судами, история долгая была.

Юрий Тыт-оол. Фото: правительство Республики Тыва

Сейчас обсуждаются две версии произошедшего. По одной из них Тыт-оол застрелил супругу, а затем ранил себя. По второй – на супружескую пару напали. Супругу убили, а Юрия Тыт-оола ранили.

По мнению кызыльского журналиста Сергея Конвиза, вероятно, что нападение на семью Тыт-оол могли напасть враги, так как у экс-министра было криминальное прошлое. Его судили за мошенничество:

- Сейчас появилась версия, что на них могло быть совершено нападение. Первая версия – что Юрий Тыт-оол убил жену, а затем попытался покончить с собой, но это сомнительно отчасти. Если у женщины огнестрельные ранении я, а у него – ножевые. Не секрет, что у бывшего министра сельского хозяйства – криминальное прошлое, возможно, это след событий прошлых лет. Возможно, это сделал кто-то, кого он знал. Я, к примеру, не открою дверь незнакомому человеку, и вы не откроете. Все произошло на улице Бай-Хаакской в Кызыле. Это не центр города, скорее, окраина недалеко от центра, но это хороший район. На одной стороне улицы стоят жилые дома, новые, хорошие; а на другой – словно по иронии судьбы – Верховный суд, городской, и Следственный комитет, - заявил «КП-Красноярск» кызыльский журналист и издатель Сергей Конвиз.

Тувинские следователи завели уголовное дело по статье «убийство». Однако статус Юрия Тыт-оола в этом деле пока неизвестен.

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