Экс-министр сельского хозяйства Тувы и его жена обнаружены с ранениями в своей квартире

Экс-министр сельского хозяйства Тувы и его жена обнаружены с огнестрельными ранения в своей квартире. Фото: соцсети

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол и его супруга обнаружены в собственной квартире с множественными ранениями. Женщина была застрелена, Юрий Тыт-оол найден с колотым ранение груди. Об этом сообщают источник "КП-Красноярск".

22 сентября примерно в 20 часов поступило сообщение, что в квартире на Бай-Хаакской в Кызыле обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями, рядом лежал мужчина с колотыми ранами на груди. Оказалось, что пострадавший - экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол.

Юрий Тыт-оол. Фото: правительство Тувы

Сейчас мужчина находится в больнице. Следователи же завели уголовное дело по статье "убийство".

Юрий Тыт-оол возглавил министерство сельского хозяйства Тувы в 2015 году. Однако уже в 2017 был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменяли мошенничество. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы он фиктивно трудоустраивал родственников и безработных. Его осудили на 4 года общего режима, но в 2020 году Верховный суд Тувы оправдал Тыт-оола по одному эпизоду и снял отягчающее обстоятельство другому.

Сейчас рассматриваются две версии трагедии. По одной - Юрий Тыт-оол застрелил супругу, после чего решил добровольно уйти из жизни, но был спасен. Сейчас эта теория распространяется в СМИ и соцсетях.

Менее популярная версия, что на семью экс-чиновника напали. Супруга Юрия Тыт-оола погибла от огнестрельных ранений. Сам же бывший министр был ранен, но спасен:

- Сейчас появилась версия, что на них могло быть совершено нападение. Первая версия – что Юрий Тыт-оол убил жену а затем попытался покончить с собой, но это сомнительно отчасти, если у женщины огнестрельные ранении я, а у него – ножевые. Не секрет, что у бывшего министра сельского хозяйства – криминальное прошлое, возможно, это след событий прошлых лет. Возможно, это сделал кто-то, кого он знал. Я, к примеру, не открою дверь незнакомому человеку, и вы не откроете. Все произошло на улице Бай-Хаакской в Кызыле. Это не центр города, скорее, окраина недалеко от центра, но это хороший район. На одной стороне улицы стоят жилые дома, новые, хорошие; а на другой – словно по иронии судьбы – Верховный суд, городской, и Следственный комитет, - рассказал "КП-Красноярск" местный журналист Сергей Конвиз.

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