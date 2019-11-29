Бывшего министра сельского хозяйства Республики Тыва осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-29T11:07:25+03:00

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Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Юрий Тыт-оол признан виновным по двум статьям за мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения. Суд вынес решение: лишить свободы на 4 года общего режима и 100 тысяч рублей штрафа в пользу государства.

В пресс-службе СК России по РТ напомнили историю пятилетней давности. С февраля 2014 по август 2015 года Юрий Тыт-оол занимал пост председателя Тес-Хемского района республики. Именно тогда он подписал фиктивный приказ о приеме на работу своего родственника. На службу родственник не являлся, но заработную плату ему перечисляли исправно из бюджета муниципалитета. Ущерб составил более 48 тысяч рублей.

До этого, в 2013 году, Тыт-оол зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство и фиктивно трудоустроил туда 11 безработных. За них из бюджета было перечислено 1 340 630 рублей.

Добавим, что министерский пост в правительстве республики Юрий Тыт-оол занял в конце августа 2015 года, а в июле 2017 года его задержали сотрудники ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU