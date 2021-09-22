День туризма в Красноярске 25 сентября 2021: программа мероприятий, место проведения, афиша Фото: Мария ЛЕНЦ

День туризма в Красноярске 25 сентября 2021 готовит гостям программу мероприятий. Уже составлена афиша фестиваля и определено место проведения. Рассказываем, куда сходить и чего ждать.

«Парк путешествий» на День туризма в Красноярске 25 сентября 2021

Сквер им. В.И. Сурикова Фото: Мария ЛЕНЦ

Основной локацией на День туризма-2021 станет «Парк путешествий» в сквере им. Сурикова на Ленина, 118А. Посетителей ждут несколько мероприятий:

- Мастер-класс по гончарному делу и лепке из глины от мастерской гончарного искусства. Время проведения: каждые полчаса с 12:00 по 15:00 часов. Число участников на одну группу – 10 человек.

- Мастер-класс по созданию авторской реплики пейзажа «Енисей у Красноярска» от Музея-усадьбы им. В.И. Сурикова. Время проведения: два мастер-класса по 1 часу – с 12:00 по 14:00 часов. Число участников на одну группу – 10 человек.

Бесплатные экскурсии по Красноярску на День туризма-2021

Центр Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО! Необходима бесплатная регистрация на сайте festival-turizma.ru.

- Пешие экскурсии по центру Красноярска: 11:30-16:00 часов. Место сбора: Ленина, 120. Экскурсии стартуют каждые 30 минут;

- Экскурсия по Архиерейскому дому. Адрес: Горького, 27. Время: 12:30, 14:00 часов;

- Красноярская краевая филармония. Адрес: пр. Мира, 2Б. Время: 12:00, 13:30 часов;

- Органный зал. Адрес: Декабристов, 20. Время: 12:00, 13:30 часов;

- Свято-Успенский мужской монастырь. Адрес: ул. Лесная, 55А. Время: 12:00, 14:00 часов;

- Сухобузимский районный краеведческий музей. Адрес: с. Сухобузимское, ул. Калинина, 9А. Время: 12:00 часов.

Красноярские Столбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Природные экскурсии для туристов в Красноярске на День туризма-2021

- Экскурсия по «Красноярским Столбам» с Центрального входа. Время проведения: 10:00 часов. Продолжительность экскурсии: 8-10 часов. Маршрут: прогулка идет от Центрального входа до Восточного;

Восточный вход Фото: Мария ЛЕНЦ

- Экскурсия по «Красноярским Столбам» с Восточного входа. Время проведения: 10:00 часов. Продолжительность: 5 часов. Маршрут: от Восточного входа – по кругу;

Гремячая грива Фото: Мария ЛЕНЦ

- Экскурсия по «Гремячей гриве». Время проведения: 11:00 часов. Маршрут: от второго визит-центра через Серебрянниковский пруд и видовку «Удачная» до остановки «С/х Удачный».