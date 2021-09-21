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Общество21 сентября 2021 10:24

В Красноярске 25 сентября отметят День туризма

Главной локацией станет Парк путешествий
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске 25 сентября отметят День туризма

В Красноярске 25 сентября отметят День туризма

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 сентября в Красноярске пройдет День туризма. Главной локацией события станет парк путешествий. Он начнет работу 25 сентября в 12.00 в сквере им. В.И. Сурикова.

Гостей парка ждут различные интерактивы с туристической тематикой: квест для путешественников, детская творческая площадка, а также почтовая зона, где каждый сможет отправить открытку по всему миру.

В этот день гости парка смогут посетить мастер-класс по гончарному делу и лепке из глины, мастер-класс по созданию авторской реплики пейзажа «Енисей у Красноярска» от Музея-усадьбы В.И. Сурикова, спелеовыставку о пещерах края и тактильно-визуальный интерактив «Прикосновение» от музея геологии Центральной Сибири GEOS.

Афиша: festival-turizma.ru

Афиша: festival-turizma.ru