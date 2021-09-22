«Я до пяти считаю»: в красноярском баре охранники избили девушку и залили ее «перцем» за разбитый стакан

«Я до пяти считаю»: в красноярском баре за разбитый стакан охранники избили девушку и залили ее перцовым баллончиком. Скрин из видео

Странное происшествие случилось в одном из популярных баров Красноярска на Мира, 27, в ночь на 18 сентября. В заведении отдыхали три девушки: 39, 33 и 18 лет. И все было неплохо, до определенного момента. Если говорить вкратце, то ситуация вполне стандартна: посетительница по имени Анна разбила стакан и оплатить ущерб была не против. Казалось бы, на этом конфликт должен быть исчерпан, но…

Как рассказала сама Анна, она хотела подойти к барной стойке и заплатить за разбитый стакан, но сделать это ей не дали охранники. И то был совсем не случай внезапно нахлынувшего джентльменства. Один из крепких молодых людей особо не церемонясь, схватил девушку и ударил ее в солнечное сплетение.

Затем избитую посетительницу выволокли на улицу. За нее вступились подруги, но силы были не равны. Мужчины избили и их. Анна же сдаваться не собиралась и включила камеру мобильного телефона, чтобы зафиксировать бесчинства секьюрити.

Парней это не смутило, и один из охранников прыснул ей в лицо из перцового баллончика. Перед этим, правда, видимо, из «благородства» дал пострадавшей время, чтобы ретироваться: «Я до пяти считаю», - сказал молодой человек. Но даже до пяти он не досчитал. По всей видимости, красноярка показалась ему опасным противников, отступать было некуда…

Как итог: девушка получила ожог роговицы и коньюктивы обоих глаз. Она обратилась в полицию и сняла побои. В МВД сообщили, что делом сейчас занимаются участковые. Ведомство проводит проверку. Охранник, который прыснул в лицо девушке пока не установлен.

Казалось бы, что описанная ситуация могла быть лишь единичным инцидентом. Однако в отзывах к заведению красноярцы систематически жалуются на беспредел со стороны охраны:

- На входе парней "охраной" назвать язык не поворачивается, ребята с района скорее, которые на ночь приехали в центр;

- Не рекомендую!!! Неадекватная охрана;

- Поменяйте охрану на входе! Либо научите хоть маленько уважать людей!!! Бы***ло извините за выражение! Ощущение что приехали в дешевую забегаловку;

- Увольте охрану, пожалуйста. Ужасная, не пускает без объяснения причин.

И это только малая часть отзывов. Всего их – десятки. Что интересно, посетители лишь в редких случаях жалуются на качество сервиса или кухню. Подавляющее большинство негативных отзывов именно об охране.

При этом представители бара в курсе недовольства клиентов охраной. По их мнению, секьюрити ведут себя достойно:

- У нашей охраны есть четкая инструкция, не впускать гостей которые гнут пальчики за счёт знакомства с руководителем. У нас не авторитарная система управления и личной неприязни нет. Ведите себя достойно, и все у вас будет хорошо. С охраной мы эту тему поднимем, попросим их отказывать во входе более лояльно, - пишет администрация заведения в ответ на один из отзывов.

Вот так, только лишь один элемент из сотни может напрочь «убить» репутацию заведения. А после того, как баром заинтересовалась полиция, и громкая «слава» пошла по всему городу, перспективы этого места отдыха становятся совсем расплывчатыми.

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