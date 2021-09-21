В Красноярском крае уже три человека заразились тропической малярией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован третий случай заражения тропической малярией. Пациент – мужчина, который вернулся из командировки в Гайане (Южная Америка). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Первые случаи заражения тропической малярии фиксировались в августе. Тогда заболели турист, вернувшийся из Танзании и красноярец, находившийся в командировке в Судане.

В Роспотребнадзоре сообщают, что до этих трех случаев, тропическая малярия в Красноярском крае не выявлялась два года. В 2019 году инфекцию диагностировали у пяти человек, один случай закончился смертью:

- В 2019 г. зарегистрировано 5 завозных случаев малярии из Африки (Гвинея, Танзания), Америки (Гайана) и Юго-Восточной Азии (о. Ява), один из которых закончился летальным исходом, - сообщают в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что всем выезжающим в Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию в обязательном порядке необходимо пройти химиопрофилактику. Подробнее о мерах профилактики можно почитать здесь.

В ведомстве напомнили, что тропическая малярия передается через укус комара. Всем прибывшим из жарких стран, при повышении температуры тела выше 37°С необходимо обратиться к врачу.