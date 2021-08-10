В Красноярский край «привезли» тропическую малярию

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В Красноярском крае зафиксировано два новых случая привозной тропической малярии. Инфекция выявлена у туриста, который вернулся из Танзании, и у прибывшего из служебной командировки из Судана. Возраст заболевших 32 года и 37 лет. Как сообщает Роспотребнадзор, перед выездом обоих химиопрофилактику малярии не проводили.

- В Красноярском крае регистрируются единичные случаи завоза малярии из стран дальнего зарубежья без формирования очагов с местной передачей. В 2020 г. случаев заболевания малярией не зарегистрировано. В 2019 г. зарегистрировано 5 завозных случаев малярии из Африки (Гвинея, Танзания), Америки (Гайана) и Юго-Восточной Азии (о. Ява), один из которых закончился летальным исходом, - поясняют в ведомстве.

Напомним, что малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Всем выезжающим в страны Африки и Юго-Восточной Азии в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику. Ну а по прибытии из эндемичных по малярии территорий в течение трех лет после возвращения при повышении температуры тела выше 37°С необходимо информировать врача о посещении тропиков.