В Красноярском крае пропала географическая экспедиция из девяти человек

В Красноярском крае пропала географическая экспедиция. Фото: Томское отделение РГО

В Енисейском районе Красноярского края пропала экспедиция РГО. Последний раз участники группы выходили на связь 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Томского отделения РГО.

Всего в экспедиции участвовало 9 человек, стартовала она 1 сентября. Географы и археологи должны были пройти по Тунгусской тропе через верховья рек Сым и Орловка. Целью исследователей было выяснить причину переноса Кетского острога. В Томском РГО подчеркивают, что организаторами экспедиции они не являются, но среди пропавших было два члена органзиации – руководитель группы Алексей Гапонов и оператор Константин Иващено.

Ученые собирались снять документальный фильм. Маршрут пути участников группы следующий: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

Пропала экспедиция в окрестностях Кривляка. Как рассказала глава Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова, на территории, где пропали исследователи, раньше был леспромхоз, от которого осталось множество дорог. Заблудиться там проще простого.

В полицию обратилась жительница Томской области, обеспокоенная тем, что ее бывший муж и 16-летний сын (участники экспедиции) не выходят на связь. Последний раз она разговаривала с ними 11 сентября.

- Последний раз они связывались в субботу вечером, когда члены экспедиции передали, что находятся в населённом пункте в 350 км от п. Белый Яр (Верхнекетский район Томской области). Также, по словам девушки, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь, - рассказали о разговоре в пресс-службе Томского отделения РГО.

Следующим контрольным пунктом после Кривляка должна была стать Фактория Сым, но судя по всему, экспедиции там не было, так как никаких следов обнаружить не удалось. Последний раз группу исследователей видел водитель лесовоза недалеко от озера Светленькое в том же Енисейском районе, при этом в самом ближнем к нему поселке ученых не видели.

В МВД по Красноярскому краю сообщают, что полиция Енисейска поднята по тревоге. Сейчас устанавливаются обстоятельства исчезновения. Кроме того, в поисковой операции участвуют сотрудники МЧС и РГО.

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