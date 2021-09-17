Глава Якутии одним из первых пришел на избирательный участок. Фото: сайт правительства республики

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев одним из первых пришел на свой избирательный участок. Вместе с супругой Людмилой он появился в 8 часов утра на пороге школы № 33 Якутска. Обычно на этом участке бывает многолюдно, поэтому лучше прийти заранее, пока еще явка минимальная, сделать свой выбор и затем вернуться к своим делам.

В эти три дня голосования у главы самого большого региона России много работы. Выборы должны пройти без проблем.

- Безусловно, выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – важнейшее политическое мероприятие и, выбирая депутатов, мы выбираем путь страны на будущие годы. Видно, что народ идет, голосует, и это радует, – сказал глава Якутии и призвал жителей республики выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании.

Добавим, что на территории республики открылись 794 основных и 28 временных избирательных участков с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Помимо выборов в Госдуму жители двух округов Якутии выбирают народных депутатов республики и депутатов муниципалитетов.

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