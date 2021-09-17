Александр Усс и Сергей Еремин пришли на участки в строгих костюмах и масках

Первые лица Красноярского края на голосовании Фото: Мария ЛЕНЦ и Александр ЧЕРНЫХ

В Красноярске стартовал первый выборный день. Участки для избирателей доступны с 8 утра, к этому времени горожане начали потихоньку стягиваться к выборным пунктам. Не стали затягивать с голосованием и первые лица города – губернатор края Александр Усс прибыл на избирательный участок, расположенный в лицее №2 на Урицкого, 121 к 9 утра (В этот раз он был без своей супруги Людмилы).

Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава региона довольно скоро сделал свой выбор, людей к тому моменту было немного, поэтому долго в очереди стоять не пришлось. Александр Усс сбросил бюллетень на обработку, немного пообщался с журналистами и поехал в администрацию.

Избирательный участок Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я свой выбор сделал, думаю, что не только для меня, но и для большинства красноярцев, этот выбор очевиден. Законодательное собрание Красноярского края и Государственная Дума – это очень важные органы государственной власти. От них многое зависит. Поэтому необходимо, чтобы в это не простое время туда пришли депутаты, которые делом доказали свой профессионализм и свою ответственность перед избирателями, - отметил Александр Усс.

Избирательный участок Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин также голосовал в первых рядах. Глава города посетил избирательный участок в спортивном комплексе «Энергия» вместе со своей супругой, появились они там через 30 минут после открытия.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Кстати, интересно, что оба руководителя были одеты примерно одинаково: Сергей Ерёмин был в плаще черного цвета, в темном классическом костюме, белоснежной рубашке. Галстуки у мэра и губернатора в одном цвете – только у Ерёмина бордовый с синими полосками, а у Усса в белую крапинку. Ну и куда же без черной маски? Коронавирус.

Супруга мэра Красноярска, Екатерина, была одета в тон мужу – черный тренч с белыми вставками, черная маска, а цвет маникюра сочетался с галстуком Сергея Ерёмина.

Жена Сергея Еремина - Екатерина Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Александр Усс одет хоть и по классике, но очень стильно: из-под темно-синего плаща выглядывает костюм двойка по фигуре, белоснежная приталенная рубашка и бордовый галстук в крапинку, а также довольно скромные часы. Обязательный атрибут – черная маска – ковидные меры никто не отменял. Сразу видно, что после голосования губернатор отправится к себе на работу.

Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Через 1,5-2 часа после официального старта на участках уже начали собираться небольшие толпы и выстраиваться очереди. К примеру, на Урицкого, 106 в 10:30-10:40 было просто не протолкнуться. Красноярцы сразу из нескольких организаций решили массово посетить выборный пункт, чтобы не тратить на голосование время в выходные дни.

Избирательный участок Фото: Мария ЛЕНЦ

Но стоит заметить, что горожане приходят на участки подготовленными – маски, перчатки и свои ручки есть у большинства голосующих. А если же они по каким-либо причинам отсутствуют, то на участках этого хватает, раздают каждому участнику и совершенно бесплатно.