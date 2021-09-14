В Туве дедушка надругался над четырехлетней внучкой

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В Республике Тыва 57-летний дедушка надругался над собственной внучкой. Малышке на момент совершения преступления было всего 4 года. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета, жителя региона приговорили к реальному сроку – он получил 12 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд выяснили, что преступление произошло еще в 2019 году. Вечером 14 августа 57-летний мужчина довольно много выпил и зашел в зал, где находилась его 4-летняя внучка. То, что произошло дальше – не поддается никакому объяснению и просто шокирует. Дедушка надругался над малышкой.

Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в СК, что семья у ребенка полная, благополучная, характеризуется положительно. Мужчина ранее судим не был, жил вместе с дочерью, её мужем и их ребенком, помогал им по хозяйству, присматривал за малышкой.

В тот вечер родители 4-летней девочки ненадолго вышли из квартиры, оставив свою дочь под присмотром дедушки. Ни у матери, ни у отца даже мысли не возникало, что их родственник способен на такое. Узнали о случившемся случайно: папа малышки что-то забыл дома, решил вернуться и увидел в окно, что происходит. (квартира семьи расположена на первом этаже – прим.ред.). Мужчина ворвался домой, тут же вызвал полицию, родители ребенка написали заявление.

В отношении 57-летнего деда завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Следствие провело большую работу, чтобы доказать вину преступника: были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы в отношении девочки и обвиняемого, судебные психолого-психиатрические исследования, допрошены свидетели, обследованы семейно-бытовые условия проживания данной семьи, собран характеризующий материал.

В конечном итоге, суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать свой срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания, на него возложено ограничение свободы сроком на один год, которое он будет нести после освобождения из места лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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