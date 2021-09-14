Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: расписание соревнований, список участников, цены на билеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021 пройдет с 16 по 18 сентября в ледовом дворце «Кристалл Арена». Уже составлено расписание соревнований, список участников. Цена билетов также известна.

Зрители смогут посмотреть состязания спортивных пар, танцев на льду, а также одиночное мужское и женское катание. Красноярский этап – четвертый из семи. В соревновании участие примут около 150 фигуристов из 37 стран.

Расписание соревнований Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

16 сентября:

- 14:15 - 16:20 часов – Танцы на льду, ритм танец;

- 16:55 - 17:45 часов – Пары, короткая программа;

- 18:15 – 18:45 часов – Церемония открытия;

- 19:00 – 21:20 часов – Юноши, короткая программа.

17 сентября:

- 12:15 – 15:50 часов – Девушки, короткая программа;

- 16:30 – 17:30 часов – Пары, произвольная программа;

- 18:00 – 20:35 часов – Юноши, произвольная программа;

- 20:40 – 21:10 часов – Церемония награждения юношей и пар.

18 сентября:

- 11:30 – 13:50 часов – Танцы на льду, произвольный танец;

- 14:30 – 18:30 часов – Девушки, произвольная программа;

- 18:35 – 19:05 часов – Церемония награждения.

Со списком участников соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Цены на билеты на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

Стоимость билетов: 500-2000 рублей. Продаются билеты в формате day ticket – то есть один билет на весь соревновательный день. Приобрести можно здесь.

В качестве специального гостя на Церемонии открытия этапа Гран-при выступит российская фигуристка Анна Щербакова.

Где посмотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

Трансляции всех этапов соревнования можно посмотреть на YouTube канале серии гран-при и на сайте Первого канала.

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Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: расписание соревнований, список участников, цены на билеты

Зрители смогут посмотреть состязания спортивных пар, танцев на льду, а также одиночное мужское и женское катание. Красноярский этап – четвертый из семи. (подробнее)