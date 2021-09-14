Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: расписание соревнований, список участников, цены на билеты
Фото: Мария ЛЕНЦ
Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021 пройдет с 16 по 18 сентября в ледовом дворце «Кристалл Арена». Уже составлено расписание соревнований, список участников. Цена билетов также известна.
Зрители смогут посмотреть состязания спортивных пар, танцев на льду, а также одиночное мужское и женское катание. Красноярский этап – четвертый из семи. В соревновании участие примут около 150 фигуристов из 37 стран.
Расписание соревнований Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021
16 сентября:
- 14:15 - 16:20 часов – Танцы на льду, ритм танец;
- 16:55 - 17:45 часов – Пары, короткая программа;
- 18:15 – 18:45 часов – Церемония открытия;
- 19:00 – 21:20 часов – Юноши, короткая программа.
17 сентября:
- 12:15 – 15:50 часов – Девушки, короткая программа;
- 16:30 – 17:30 часов – Пары, произвольная программа;
- 18:00 – 20:35 часов – Юноши, произвольная программа;
- 20:40 – 21:10 часов – Церемония награждения юношей и пар.
18 сентября:
- 11:30 – 13:50 часов – Танцы на льду, произвольный танец;
- 14:30 – 18:30 часов – Девушки, произвольная программа;
- 18:35 – 19:05 часов – Церемония награждения.
Со списком участников соревнований можно ознакомиться по ссылке.
Цены на билеты на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021
Стоимость билетов: 500-2000 рублей. Продаются билеты в формате day ticket – то есть один билет на весь соревновательный день. Приобрести можно здесь.
В качестве специального гостя на Церемонии открытия этапа Гран-при выступит российская фигуристка Анна Щербакова.
Где посмотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021
Трансляции всех этапов соревнования можно посмотреть на YouTube канале серии гран-при и на сайте Первого канала.
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Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: расписание соревнований, список участников, цены на билеты
Зрители смогут посмотреть состязания спортивных пар, танцев на льду, а также одиночное мужское и женское катание. Красноярский этап – четвертый из семи. (подробнее)