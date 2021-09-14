Список участников Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

С 16 по 18 сентября 2021 года в Красноярске пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях участие примут около 150 фигуристов из 37 стран мира, а на церемонии открытия в качестве специального гостя выступит чемпионка мира и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном катании Анна Щербакова. Публикуем список участников Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021.

Российские участники:

Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина, Елизавета Берестовская, Анна Фролова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделила Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина. Полный список участников здесь.

Юноши: Андрей Анисимов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Федор Зонов, Владислав Дикиджи, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Илья Яблоков. Полный список участников по ссылке.

Спортивные пары: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Полина Костюкович – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Таисия Собинина – Сергей Бахмат, Евгения Туманова – Георгий Куница. Полный список участников тут.

Танцоры на льду: Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Алиса Овсянкина – Матвей Самохин, Елизавета Шичина – Георгий Хубулов, Софья Качушкина – Олег Муратов, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Таисия Лихачевская – Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студенкин, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий. Полный список участников.

Ознакомиться с программой соревнований, стоимостью билетов и списком трансляции можно пройдя по ссылке.

Призовой фонд Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

Одиночники и одиночницы – 2000$ за первое место, 1500$ за второе место, 1000$ за третье место.

Пары и танцы на льду – 3000$ за первое место, 2250$ за второе место, 1500$ за третье место. Гонорар рассчитан на обоих участников дуэта.

Возраст участников Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

Участвовать в сериях юниорского Гран-при могут фигуристы в возрасте от 13 до 19 лет юношей и девушек, и до 21 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: расписание соревнований, список участников, цены на билеты

Зрители смогут посмотреть состязания спортивных пар, танцев на льду, а также одиночное мужское и женское катание. Красноярский этап – четвертый из семи. (подробнее)