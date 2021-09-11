Девятилетняя девочка погибла на детской площадке в Якутии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии погибла 9-летняя девочка, прямо на детской площадке. Что это – несчастный случай или халатность взрослых, которые не обеспечили безопасность игровой зоны? В этом сейчас будут разбираться и следственные органы, и надзорные.

Предварительно известно, что трагедия произошла накануне вечером, 10 сентября, в селе Мегино-Алдан Томпонского района (от столицы республики Якутска – это приблизительно 340 километров к востоку). Девочка взобралась на игровую конструкцию, судя по всему, турникет, не удержалась и упала на землю, ударилась головой. На машине скорой помощи ее доставили в районную больницу, но спасти девочку не удалось, она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, эксперты должны установить, соответствует ли детская площадка требованиям безопасности. И если нет, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.