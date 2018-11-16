СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-16T14:33:19+03:00

В Красноярске очевидцы сняли, как на детской площадке женщина несколько раз пнула ребенка. Фото: стоп-кадр видео

А потом утащила его за собой [видео]

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Видео, от которого становится не по себе, прислали жители Красноярска Новостям ТВК. Средь белого дня на детской площадке женщина пинает ребенка. На вид сложно определить, сколько ему лет, но не более четырех. Женщина, возможно, бабушка, поставила его перед собой спиной, держит за плечи и пинает то ли коленкой, то ли носком обуви. Потом куда-то уводит за собой. Ребенок показывает рукой в сторону, видимо, что-то увидел там интересное и хотел проверить, но был наказан.

Очевидцы, которые сняли экзекуцию на видео, рассказали: все произошло во дворе дома на улице Менжинского. «Перед тем, как я начала снимать, было еще примерно 5 пинков. А потом они ушли, женщина и 2 ребенка, девочка еще младше. Страшно представить, что тогда дома происходит» - рассказала автор ролика.

В полицию о случившемся никто не заявил, но после публикации ролика без внимания этот факт они не оставят и обязательно проведут проверку.