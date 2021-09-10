Взялась за старое: красноярскую учительницу английского вновь обвиняют в избиении учеников

Красноярскую учительницу английского вновь обвиняют в избиении учеников. Фото: соцсети

- Вы зачем ее ударили? - спрашивает старшеклассник, глядя на то, как учительница английского приложилась ладонью к щеке его одноклассницы. Достает камеру и тайком, прикрываясь учебником, начинает записывать происходящее. А учительницу уже не остановить: наносит удар другой девочке, таскает за волосы третью, только волосы развиваются.

Произошло это в апреле 2019 года в школе № 151 на Алексеева. Мамы двух пострадавших девочек сняли с них побои и написали заявление в полицию. А директор школы не стал дожидаться результатов проверки – на видео и без того все предельно понятно – и уволил педагога за неподобающее поведение. Учителей иностранного языка всегда не хватает, но лучше без него, чем с таким, решил директор.

И вдруг история повторяется. На сей раз в гимназии № 13 в Академгородке. Видимо, два с половиной года для скандального педагога прошли впустую, она так и не научилась общаться с детьми.

Родители новых учеников пожаловались на неадекватность молодой «англичанки». Рассказали, что она оценивает детей не иначе, как «тупицы», «медленные черепахи» и далее идет целый набор уничижительных эпитетов. Родители обратились к руководству гимназии с просьбой приструнить подчиненную. Какой ответ они получили на свою жалобу, неизвестно, но свою проблему решили вынести на всеобщее обозрение.

В управлении образования города сообщили, что педагога отстранили от работы. Она не стала дожидаться увольнения по статье и написала заявление по собственному желанию. Также этим случаем заинтересовался СК России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За волосы и головой об стену: в красноярской школе № 151 учитель английского избила на уроке двух учениц

Конфликт произошел в минувшую пятницу, на уроке английского языка в 8-м классе в школе № 151 на Алексеева. Что послужило причиной ярости молодого педагога, неизвестно. Кто-то из школьников достал телефон и включил запись, когда ссора уже разгорелась. Снимали тайком, видимо, опасались, что им тоже несдобровать (подробнее).