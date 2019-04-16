2019-04-16T07:15:39+03:00
Происшествия

За волосы и головой об стену: в красноярской школе № 151 учитель английского избила на уроке двух учениц

Внезапный приступ агрессии объяснить она не может
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За волосы и головой об стену: в красноярской школе учитель английского избила на уроке двух ученицЗа волосы и головой об стену: в красноярской школе учитель английского избила на уроке двух ученицФото: Мария ЛЕНЦ
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«Вы зачем ее ударили?» - спрашивает ученик, глядя на молодую учительницу, которая только что приложилась рукой к лицу его одноклассницы. Затем события развиваются стремительно: одна из восьмиклассниц попыталась заступиться за подругу, учительница схватила ее за волосы и начала бить – о парту, о стену. Крик, стон, плач, сквозь которые можно отчетливо разобрать отчаянную просьбу: «Отпустите ее, пожалуйста». И какая-то неразборчивая угроза из уст учительницы – в ответ.

В красноярской школе учитель английского избила на уроке двух учениц.

Конфликт произошел в минувшую пятницу, на уроке английского языка в 8-м классе в школе № 151 на Алексеева. Что послужило причиной ярости молодого педагога, неизвестно. Кто-то из школьников достал телефон и включил запись, когда ссора уже разгорелась. Снимали тайком, видимо, опасались, что им тоже несдобровать.

Шила в мешке не утаишь, тем более, что обе ученицы сильно пострадали. У первой на лице синяк под глазом от удара. А вторая и вовсе находится дома, у нее сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Администрация школы в шоке. Директор Ирина Буренских – педагог с 25-летним стажем, признает, что ситуации бывают разные, в работе с детьми нужно терпение. Но чтобы вот так распустить руки, ударить изо всех сил…

- Для меня это не совместимо с именем педагога. За 25 лет подобное для меня впервые, поэтому, конечно, это шоковая ситуация, - рассказала директор школы Новостям ТВК.

Педагога, который позволил себе агрессию в отношении учениц, отстранили от уроков. Раньше она никогда не проявляла признаков агрессии. Работает в 151-й школе два года, на хорошем счету. Сама пояснить внезапный приступ не может. Или не хочет. Только твердит: не сдержалась.

Класс, где все произошло, трудным не назовешь – обычные ребята, не хуже остальных. Другие педагоги на них никогда не жаловались. И вдруг – такое ЧП.

Родители девочек настаивают на том, чтобы наказать педагога по всей строгости. Написали заявление в полицию, получили медицинское освидетельствование. Дознаватели проводят проверку. Педагогу за побои грозит до 2 лет лишения свободы и полный крест на педагогической карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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