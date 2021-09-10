В Красноярске проверяют, как организовано горячее питание для школьников

Напомним, Президент России Владимир Путин в январе 2020 года в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.

Парламентарий посетил гимназию №7 на правом берегу Красноярска, где совместно с родителями школьников и администрацией проверил организацию школьного питания. Главные вопросы – как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, насколько меню соответствует потребностям детей.

На встрече Юрий Швыткин подчеркнул, что помимо реализации закона о бесплатном горячем питании для начальных классов, в городе Красноярске реализуется и множество инициатив для улучшения школьного питания в целом: «Продолжается модернизация технологического оборудования и ремонты в обеденных залах, в учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель, появляется современная техника на кухнях. Накрытие непосредственно перед приходом детей позволяет сохранить еду горячей, а современное оборудование столовой дает возможность кормить школьников в разное время, чтобы не создавать столпотворений».

Заведующая производством школьной столовой гимназии №7 Наталья Пархоменко рассказала участникам об организации питания в учебном заведении: «Школа у нас очень большая, в день накрываем столы четыре-пять раз в первую смену, три-четыре раза во всторую смену. Есть бесплатное питание для начальных классов, а еще можно купить любые блюда из меню. Меню 12-дневное цикличное, в течение трех дней блюда не повторяются. Как правило, дети съедают все, но многое зависит от того, к чему ребенок привык в семье, принята ли горячая еда, а не бутербродное или пельменно-колбасное питание».

Члены родительского совета отмечают, что в гимназии администрация и родители ведут постоянную работу по школьному питанию.

- При составлении меню есть консультации с диетологом, соблюдены рекомендации по калориям, балансу белков-жиров-углеводов. Блюда должны быть не только вкусными и безопасными, но и сытными, полноценными с учетом потребностей детского организма. Постоянно собираем от детей и родителей обратную связь и раз в месяц рассматриваем на управляющем совете. Из проблем – некоторые дети не притрагиваются к еде, потому что привыкли к быстрой еде или сладким перекусам. Этот вопрос поднимаем постоянно – чтобы в семье приучали детей есть здоровую и полноценную еду - говорит Александр Чернышов, председатель Управляющего совета родителей гимназии №7.

По итогам проверки прозвучало и предложение по работе над развитием системы питания в детских учебных учреждениях. Сейчас в школах и детсадах для детей с аллергией и сахарным диабетом нет необходимого питания, потому очень важно наладить учет детей с пищевыми особенностями и организовать для них специальное меню.