Экс-банкиров из Красноярского края отправят под суд за хищение 550 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция закончила расследование громкого уголовного дела. Руководители и сотрудники кредитной организации обвиняются в хищении денег клиентов. Сумма огромная: свыше 550 миллионов рублей, сообщили в главке краевой полиции.

- По версии следствия, с июля 2014 года по декабрь 2017 года двое экс-руководителей банка присвоили денежные средства 664 граждан. Самостоятельно, а также привлекая других сотрудников, не осведомленных о противоправном характере проводимых операций, они осуществляли списание денежных средств со счетов вкладчиков, а также искажали принятые суммы в сторону уменьшения или вовсе не зачисляли их, - рассказали в пресс-службе ведомства.

И это было не единственное преступление на счету бывших банкиров. Они также распродали имущество организации аффилированным фирмам. То есть фактически организацией никаких денег получено не было. Бизнесмены забрали свыше 63 миллионов себе и по безналу вывели их через свои юрлица.

-В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в Березовский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.