Экс-руководителя банка «Канский» обвинили в хищении и отмывании 610 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего руководителя ООО «Коммерческий банк «Канский» обвинили по двум статьям «присвоение или растрата» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Общая сумма ущерба составила более 610 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии ведомства, с июля 2014 года по декабрь 2017 года экс-руководитель банка вместе с другими сотрудниками, присвоил более 550 миллионов рублей вкладчиков. Пострадали 664 человека. Кроме того, с июня 2016 по январь 2018 года, обвиняемый вместе с соучастниками растратил имущество банка на 55 млн рублей.

Часть похищенного, а именно 80 млн рублей, были направлены на счета фирм одного из соучастников. Эти деньги были потрачены на их хозяйственную деятельность, в том числе и на выдачу займов.

Имущество обвиняемого было арестовано на сумму более 69 млн рублей. Пострадавшие вкладчики свои деньги вернули по страховке.

- Уголовное дело будет направлено в Березовский райсуд Красноярского края для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении 6 участников преступной группы находится в производстве следствия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.