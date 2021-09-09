Получает стипендию 25 тысяч рублей: в Северо-Восточном Федеральном университете учится 74-летняя студентка. Фото: страница Ансемы Семеновой в соцсетях

В конце августа по соцсетям разлетелось видео, на котором пожилая женщина признается, что успешно учится в Северо-Восточном Федеральном университете, и учится, надо сказать, более чем успешно. Студентка не отстает от более молодых одногруппников и получается стипендию – 25 тысяч рублей.

Оказалось, что студентку зовут Ансема Семеновна Осипова. Ей 74 года и она действительно учится в СВФУ – оканчивает магистратуру. Изучает женщина культуру народов Северо-Востока РФ.

Как сообщает издание SakhaDay, это образование для Ансемы не первое. В 23 года она получила диплом преподавателя русского языка и литературы. Но решила продолжить учебу в магистратуре, решив, что возрастных границ для получения новых знаний не существует.

- 10 лет учительствовала, потом работала в Пенсионном фонде. Муж у меня рано умер, троих детей подросткового возраста поднимала одна. Да, было тяжело, но не унывала. Дети сейчас взрослые, поэтому живу для себя, - рассказала студентка журналистам.

Она добавила, что сейчас является уже прабабушкой. У нее 10 внуков и 3 правнука. Но, как говорит Ансема, с правнукам ей няньчиться не дают, мол, отдыхать надо больше. Потому и решила учиться.

По словам Ансемы Семеновны, изучать фольклор народов северо-востока Олонхо ей было интересно всегда, тем более что этой темой увлекался и ее отец.

Студентка уверяет, что однокурсники приняли ее очень хорошо, как и преподаватели. И дается учеба легко: Ансема круглая отличница, и за свои успехи получает повышенную стипендию – 25 тысяч рублей:

- Хорошая прибавка к пенсии, - говорит женщина.

Учебный год 2021-2022 для Ансемы Семеновны будет выпускным. Уже через год она получит диплом, а сейчас пишет магистерскую диссертацию о единственной в своем поколении женщине-олонхосуту Екатерине Ивановой. Более того, вместе со своим преподавателем Ансема готовит книгу к 130-летию Екатерины Ивановой.

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