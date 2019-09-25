2019-09-25T15:03:47+03:00
Наука

Красноярский студент изобрел куртку для поиска пропавших людей

И выиграл конкурс стартапов
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с презентации стартапов с сайта Сибирского федерального университета.Фото с презентации стартапов с сайта Сибирского федерального университета.
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Сергей Маленюк представил свое изобретение на финальный этапе совместного проекта Сибирского федерального университета и Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) «Технологические стартапы».

Вот что он рассказал: «Мы разрабатываем „умную одежду“, которая поможет, например, найти пропавшего ребёнка. Эта куртка собирает данные о местонахождении своего хозяина благодаря компактному GPS-модулю и оперативно отправляет их на телефон родителей или других родственников. Согласно статистике, в России ежегодно пропадает без вести около пятидесяти тысяч детей. Мы надеемся, что наше изобретение поможет решить эту проблему».

Помимо демисезонного варианта будет создан прототип летней экипировки с электронной «начинкой». Пожалуй, единственный недостаток «умной одежды» - провода, которые пока не удалось скрыть, но разработчики обещают исправить этот недостаток.

Этот проект признан победителем, поскольку он соответствует всем критериям конкурса: реализуемость проекта, рыночные перспективы и команда, готовая работать.

Проректор по науке Сибирского федерального университета Руслан Барышев, отметил: «Сейчас один инновационный проект из сотни «выстреливает» на рынке, и в «Технологических стартапах» можно проследить такую же тенденцию — только шесть человек из шестидесяти станут лучшими и получат возможность производить инновационную продукцию, и это нормально».

ИСТОЧНИК KP.RU

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