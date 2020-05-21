«Бился 15 минут, и она стала дышать»: в Красноярске студент МЧС спас тонувшую 11-летнюю девочку

Тот самый случай, когда оказываешься в нужном месте в нужное время. В Красноярске студент-третьекурсник Академии МЧС Никита Голубев голыми руками, без каких-нибудь спецсредств, смог реанимировать тонувшую 11-летнюю школьницу.

Все случилось 17 мая у микрорайона «Белые росы» - на Абаканской протоке Енисея. Сюда, на пляж, часто приходят отдохнуть жители соседних домов. Даже сейчас, несмотря на режим полной самоизоляции, объявленный в крае. На улице – аномальная жара, под +30. Многие не могут удержаться, лезут в воду, чтобы хоть немного охладиться.

В тот вечер 11-летняя Соня* гуляла с подругами. О том, что собирается на пляж, дома не предупредила. Кто же тогда отпустит. Девчонки возились у воды. И тут произошло неожиданное (что именно, точно неизвестно): может, девочка оступилась, может, свело ногу. Одно мгновение – и ее понесло течением.

На улице – аномальная жара, под +30. Многие прыгают в воду.Фото: ИВАНОВА Диана

- А я был неподалеку, занимался бегом, - вспоминает 18-летний Никита. – Смотрю, на берегу сгрудились люди, подбежал, а там лежит девочка в мокрой одежде.

Говорят, Соню вытащили такие же отдыхающие – мужчина и подросток лет 14. Под водой она пробыла долго, нахлебалась. И к тому моменту, когда подоспел Никита, уже не дышала – начали синеть губы. Но, как ей помочь, никто толком не знал. Перевернули набок, а что дальше?

Девочке повезло, что рядом оказался Никита, курсант МЧС. Он сразу понял: с каждой секундой шансов отстоять пострадавшую все меньше.

- Сразу начал проводить реанимацию, как нас учили на занятиях. Непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. На каждые 30 надавливаний – два сильных вдоха рот в рот. Так, чтобы поднялась грудная клетка.

Один подход, второй, третий, четвертый… За незнакомую девчонку парень бился 15 минут. Конечно, устал, тяжело. Но остановиться было невозможно: жизнь школьницы была в его руках.

Казалось, все зря. Но чудо все-таки произошло: она задышала. Сделала короткий слабый вдох, через какое-то время еще один, появился пульс. Тогда осторожно перевернул Соню на бок, изо рта полилась вода.

И вскоре подъехала скорая помощь. Очевидцы передали пострадавшую медикам. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

А Никита стал героем соцсетей. «Просто я не мог остаться в стороне и наблюдать, - говорит он. – И еще после этой ситуации понял: я выбрал правильный путь».

(*имя ребенка изменено - согласно требованиям законодательства).