«Ирина ни на минуту не забывала о дочери»: почему произошло убийство вдовы кавалера «Ордена мужества»

Алексей и Ирина Фото: соцсети

24 августа на kp.ru мы рассказывали о трагедии, разыгравшейся в Красноярске: «Люблю тебя до смерти: ревнивец устроил кровавую расправу над женой кавалера «Ордена мужества», ради которой был готов на все». По просьбе родственников погибшей женщины, Ирины М., которые обратились в редакцию, публикуем достоверные данные, далее по тексту.

«Вдову погибшего на Кавказе полицейского убил человек, спасший ее после потери мужа». Уточнение: «Обвиняемый не оказывал никакой помощи Ирине, отношения к восстановлению морального духа Ирины после смерти супруга не имеет». «Зверскую расправу над ней учинил… давний друг Алексей Речкин*» - Алексей не являлся другом Ирины, женщина познакомилась с обвиняемым через полтора года после смерти супруга.

«Тогда, в 2016-м, гибель мужа подкосила Ирину. По словам близких, она слегла. Впала в депрессию: ушла в себя, с трудом могла встать с кровати. Не помогали ни уговоры, ни мысли о дочке». Уточнение: Ирина была хорошей матерью, ни на минуту не забывала о дочери, и не переставала о ней заботиться, несмотря на горе.

Игорь и Ирина Фото: соцсети

«И тут появился Речкин. Они земляки, жили в одном поселке, потом перебрались в Красноярск. ... Узнав, что Ирина в беде, Речкин был тут как тут. Вызвался помочь: «Что скажешь, то и сделаю!». Готовил еду, убирал, бегал в магазины, возился с ребенком, даже менял подгузники. Далеко не сразу, но поставил Иру на ноги. На ее лице снова была улыбка». Уточнение: первое знакомство Ирины с Речкиным произошло в конце 2017 года. Ранее она и обвиняемый знакомы не были, помощи он не оказывал и не предлагал.

О новых отношениях: «Это был не Алексей, закрутился служебный роман, причем не на один месяц. Но мужчина женат, у него супруга, дети. Уводить любимого из семьи Ира не хотела». Уточнение: подтвержденных данных о новых отношениях Ирины не существует. С обвиняемым Ирина закончила отношения в 2020 году, совместно с обвиняемым она не проживала.

Относительно совершенного убийства: возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие, комментариев по ходу расследования родственники предоставить не могут. Данные – в распоряжении регионального СК и, вероятно, будут обнародованы после завершения следствия. На усмотрение пресс-службы ведомства. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование, и приносит свои извинения родным и близким погибшей, за публикацию неуточненных сведений о ее жизни.

*Фамилия изменена по требованию законодательства.