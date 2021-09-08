Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Фото: ИВАНОВА Диана

Экологический проект «360» En+ Group знаком читателям «Комсомолки».

Он стартовал в 2011 году под названием «360 минут ради Байкала». Тогда все началось со скромного субботника, на который вышли 100 сотрудников «Иркутскэнерго» и потратили 6 часов на уборку мусора, оставшегося после туристического сезона на байкальском мысе Улирба.

Со временем география расширилась, и через несколько лет, акция стала уникальным российским проектом, масштабным и по числу людей, и по количеству идей, разноплановым, но главное - исключительно добровольным. Акция объединила сотни тысяч волонтеров, если быть точными - 148 000. Волонтеры убирали и сортировали мусор, строили и восстанавливали эко-тропы, помогали заповедникам, сажали деревья, занимались благоустройством, очищали дно, пещеры и берега Байкала.

Красота Фото: ИВАНОВА Диана

Забота об окружающей среде – один из приоритетов компании, определенный ее основателем, промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска.

4 сентября волонтеры навели порядок на Смотровой площадке Красноярской ГЭС в районе СНТ «Судоподъемник». Забегая вперед, отметим «удачный» выбор площадки для акции. 40 (!) тонн мусора было убрано на небольшом участке. Жаль, что не хочется радоваться этой цифре…

Откуда столько мусора на смотровой площадке? Кто приехал навести порядок? О чем мечтают экоактивисты? В чем ключевая идея проекта?

«Комсомолка» присоединилась к акции и готова ответить на все вопросы.

Лопаты - налетай! Фото: ИВАНОВА Диана

Суббота, утро. Дивногорск, площадь Строителей.

Все волонтеры, 92 человек, в сборе. Много молодежи, школьников. Есть совсем крохи, посапывают на руках у родителей. Отмечаемся в списках. Ого, с нами будут люди, которые участвуют в акции «360» в шестой раз. Интересно познакомиться!

С погодой повезло. Ветра нет, солнце. На смотровой – красота невероятная. Знаменитый дивногорский воздух: как говорят, «нарезай и ешь».

Многие пришли на акцию семьями Фото: ИВАНОВА Диана

Мини-митинг, делимся на 4 команды, каждой – свой участок. Осматриваемся, и моментально становится понятно, почему организаторы выбрали для уборки в этом году смотровую площадку. Мусор везде, сотни бутылок из стекла и пластика. И это не углубляясь в лес, вдоль дороги.

- Этим летом Красноярская ГЭС во время водосброса стала очень популярным местом, притягивая тысячи туристов, - объясняет мэр Дивногорска Сергей Егоров, который присоединился к экологической акции En+ Group. - Увы, сейчас мы видим некий итог нахождения здесь человека. Когда речь идет о чистоте в городе, мы часто слышим «глава должен», «муниципалитет должен», но правильно, когда и сами люди заботятся об окружающей среде. Я рад, что сегодня многие пришли целыми семьями, к нам присоединился Молодежный совет при главе города, дивногорский школьный парламент. Смотрите, ученики 5 «Б» класса школы №4 участвуют практически полным составом.

Сергей Егоров, глава Дивногорска Фото: ИВАНОВА Диана

Пятиклассники и правда организованные, пришли с мамами и папами, во главе - Владислав Долгошей, учитель истории.

- Эти дети с первого класса занимают добровольчеством, - рассказывает педагог. - Светлана Мазуренко, учитель начальной школы, их вдохновила, всему научила.

Дети рассказывают, что они и пожилым помогают, и животным, и природе.

- Мусор же убирать скучно, наверно, и тяжело? Справляетесь? - пытаем школьников.

- Весело, мы облепиху нашли! А пластиковые бутылки же легкие, - шутят пятиклашки, а серьезный Дима добавляет: «Мы же здесь живем».

5 «Б» школы №4 города Дивногорска Фото: ИВАНОВА Диана

Дивногорцев на акции много. Большая команда молодежи ГЭС – самая опытная.

- На субботники мы выходим часто, - говорит Валерия Коршунова, эко-активист, электрослесарь ГЭС. – Это очень важно и очень нужно.

Валерия Коршунова, электрослесарь ГЭС

Дело чести. Станция – своя, родная. Говорим об этом, о любви к родной земле, об экологических инициативах компании, о хороших примерах советской системы с заместителем директора по взаимодействию с органами власти Красноярской ГЭС Анатолием Заянчуковским:

- Естественно, там, где человек, там всегда мусор. Но очень хочется, чтобы на берегу нашей могучей реки, которая нас кормит, было чисто. В прошлом году сотрудники ГЭС и волонтеры проекта «360» навели порядок на правом берегу Енисея, вдоль улицы Нижний Проезд: собрали и вывезли мусор, установили информационные щиты, сделали хорошую зону барбекю. По отзывам, на этой площадке стали меньше мусорить.

Анатолий Заянчуковский, заместитель директора по взаимодействию с органами власти Красноярской ГЭС Фото: ИВАНОВА Диана

Анатолий Заянчуковский признается, что особенно рад видеть на акциях детей, семьи.

- Я сам сегодня пришел с внучкой Евой. Заботиться о месте, где ты живешь, нужно приучать с детства, не выкидывать мусор на природе, все забирать с собой, сортировать, сдавать на переработку.

Эковоспитание – процесс непростой, небыстрый. И как в любом воспитании, самый эффективный пример – личный.

Екатерина Смирнова эковолонтер со стажем. Она из тех, про которых говорят – идейная. Рядом дочь Яна. Вместе они участвуют в проекте «360» уже в шестой раз.

Почетный эковолонтер «360» Екатерина Смирнова и дочь Ульяна Фото: ИВАНОВА Диана

- Я поняла, что это «мое», еще в советское время на школьных субботниках. Сейчас участвую в экологических акциях постоянно, как корпоративный волонтер четыре раза была на Байкале. Дочери прививала экопривычки с детства, взрослых сложно переучить. Не сразу, но со временем Яна втянулась. Теперь мы вместе. Бережное отношение к природе – наша повседневная жизнь. Обычный пример: когда мы с дочерью едем отдыхать на море, начинаем с того, что убираем площадку вокруг. Мусор не закапываем, не сжигаем, увозим с собой в город.

Екатерина - почетный волонтер «360». Мамино увлечение станет профессий дочери. Яна - будущий эколог, учится в СФУ.

Пока разговаривали, убрали гигантскую кучу бутылок прямо у дороги. Перемещаемся в овраг, там ведет «раскопки» экоактивист Аделина Водопьянова.

Аделина Водопьянова (на фото справа) со своей командой Фото: ИВАНОВА Диана

Аделина дома давно сортирует мусор, включая пищевые отходы, старается меньше потреблять, участвует в красноярском движении «Я сдаю в переработку» - стремится, чтобы ее повседневная жизнь была безопасна для экологии планеты. Девушка учится в университете, станет учителем истории.

- Очень хочу скорее в школу, к детям, - признается Аделина. - Я обязательно буду обучать их экологичному образу жизни, рассказывать все, что знаю и умею.

Интересный факт, среди эковолонтеров много педагогов. Профессия обязывает?

Учитель школы № 19 Лариса Селюжицкая с сыном Арсением сегодня тоже приехали в Дивногорск.

- Мы в Дивногорске уже второй раз, надеялись, что мусора будет мало, но, увы. Что делаем дома? Разделяем мусор, собираем крышечки. Задумываемся, какой экологический след оставляем после себя, поэтому внимательно относимся к технике, выключаем из розеток, чистим корзину компьютера.

Эковолонтер Лариса Селюжицкая с сыном Арсением Фото: ИВАНОВА Диана

Забота о планете – звучит громко, но отражает суть. Убрать мусор - не самоцель подобных экологических проектов. Если не изменится сознание, свалка вырастет снова. История «Мир со знаком плюс» - она как раз об этом, о развитии экосознания.

- Замечательно, что проект «360» становится в нашем городе традиционным. Спасибо организаторам за заботу об экологии Дивногорска. Важно, что такие акции не ограничиваются только уборками, но и включают в себя другие форматы, меняющие отношение людей к природе, стимулируют более осознанно обращаться с отходами и формируют экопривычки, - считает Сергей Егоров.

Привлекая людей, показывая реальные примеры эковолонтерства и реальные результаты, En+ Group ежегодно увеличивает команду единомышленников.

Татьяна Шабурова рада стать частью команды.

Эковолонтер Татьяна Шабурова Фото: ИВАНОВА Диана

- Я впервые на такой акции. Хотя уборка для меня – дело привычное. Я много лет навожу порядок вокруг дома, сдаю макулатуру, делю пластик и металл, отношу одежду туда, где она может еще послужить кому-то, - рассказывает Татьяна. - В шутку называю себя «эколоджистка». Много лет прибираю свою планету по мере возможности. Участие в такой акции для меня – возможность увидеть, что я такая не одна. Это всегда приятно.

Суббота, 14.00.

К нам на площадку приезжают два больших самосвала. Парни закидывают мешки, погрузчик забрасывает ковшом то, что не поднять руками. Полчаса, и обе машины загружены «с горочкой».

За работой 6 часов акции «360» пролетели моментально.

На смотровой ГЭС волонтеры собрали 40 тонн мусора Фото: ИВАНОВА Диана

Пьем горячий чай с пирожками, подводим итоги, обсуждаем «находки»

- Ничего себе, 162 мешка получилось.

- Телевизоров много, и обуви, и две лампы-«гиганты»!

- Видели диван? И банку с порохом?

- А у нас шляпы…

Кто-то робко выражает надежду, что столько мусора здесь уже не будет.

Очень хочется в это верить.

***

4 сентября экологические акции одновременно проходили сразу в 6 городах страны – территориях присутствия En+ Group. На берега Байкала вышли 1700 волонтеров. В Иркутске волонтеры убирали берега озера Квадрат, Теплых озер, наполуострове Затон. В Усть-Илимске тоже несколько точек для наведения чистоты: городской пляж и берег реки Миасс, в Нижнем Новгороде – берега Пермяковского озера. Уборка мусора, благоустройство, озеленение, установка информационных стендов – задач было много, справились!

Теперь здесь будет чисто Фото: ИВАНОВА Диана

Только цифры

Проект «360»

4500 000 кг – столько мусора собрали эковолонтеры.

148 000 – столько человек приняли участие в акциях.

Справка «КП»

Проект «360» отмечен на международном уровне. Он получил почетную награду — премию БРИКС за достижение целей по устойчивому развитию - 2021. Проект был выбран среди большого числа претендентов из стран-участниц БРИКС, став победителем в категории «Чистая вода».

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