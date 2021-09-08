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8 сентября 2021 9:24

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС

Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС