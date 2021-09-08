Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС
Волонтеры проекта «360» убрали мусор на смотровой площадке Красноярской ГЭС