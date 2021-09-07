«Это только первый раунд. Пока за вами»: появилось видео из зала суда над красноярским бизнесменом Анатолием Быковым

Появилось видео из зала суда над красноярским бизнесменом Анатолием Быковым. Фото: пресс-служба краевого суда

Появилось видео из зала суда, где оглашался приговор красноярском бизнесмену и экс-политику Анатолию Быкову по делу о двойном убийстве, совершенном в июле 1994 года. Процесс проходил в Свердловском районом суде с января текущего года. В закрытом режиме по ряду причин, в том числе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Последнее заседание началось в 9 часов утра 7 сентября. Приставы завели подсудимого за решетку, сняли наручники, после чего он громко поздоровался с теми немногими, кто находился в зале. Приговор выслушал молча и внимательно: 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. После чего подписал представленный ему документ. И произнес: «Ничего, это только первый раунд. Пока за вами. Выходя, прощается.

Напомним, что причиной убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко стал конфликт на почве финансовых разногласий. Наумов и Войтенко входили в организованную группировку Быкова (это, кстати, расследуется в рамках второго уголовного дела). Вскоре после ссоры в машине Быкова возле Предмостной площади прогремел взрыв, он был уверен – это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.

Приговор Анатолий Быков выслушал внимательно. Фото: пресс-служба краевого суда

24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко. К слову, отсидевший 13 лет и вышедший на свободу в марте 2020 года Владимир Татарин стал свидетелем обвинения против своего бывшего начальника. А также непосредственный исполнитель убийства Сергей Бакуров, он отбывает пожизненное наказание (Владимир Чучков до сих пор в бегах и обвинение ему предъявлено заочно).

Вердикт о виновности Быкова вынесли присяжные заседатели, на которых настаивали он и его защита. После вынесения приговора адвокат собирается подать апелляцию.