Нужен ли современным ученикам дресс-код? Девочке с розовыми волосами запретили нести флаг России, а мальчик с хипстерским пучком прячет его под кепкой

Нужно ли вводить дресс-код в школах? Фото: Мария ЛЕНЦ

Неписаная традиция: все как одна выпускницы на последний звонок наряжаются в форму времен СССР. Вместо джинсов и свитшотов экзотика - коричневые платья и кружевные фартуки. А еще белые воротнички с манжетами. Это сейчас они пристрочены на фабрике, раньше их надо было саморучноподшивать каждый день.

Парадокс: что для советской школьницы было пыткой, для современной – особый аттракцион. Фото для Инстаграма в кокетливом фартучке, а завтра влезай себе в любимые бойфренды. «Нам такого не позволяли, - немного завидуют родители. – Попробуй приди в класс в варенках».Так что отмена формы стала праздником – вчерашние пионеры враз облачились в кофты из ангорки или китайский Abibas и двинули на уроки.

К чему это мы? С тех пор прошло уже лет 30. Но школу время от времени сотрясают скандалы, виной тому нестандартный «лук» учеников. Вечная тема: единый образец или свобода выбирать?

Выйди и зайди нормально!

В этом году школьнице из Красноярска Насте М.* запретили на линейке 1 сентября выносить флаг России. Причина – «неправильный» цвет волос – розовый. Восьмиклассница неприятно поразилась: «Где патриотизм, а где розовые волосы?». История попала в соцсети, а потом и в СМИ.

Насте М.* запретили на линейке 1 сентября выносить флаг России. Фото: с сайта школы

Как и ожидалось, мнения разделились, один из самых частых доводов: «Выделяться можно и нужно знаниями, а не цветом волос/одежды! А то нарядятся клоунами, приходят, как на показ мод». Но оказалось, упреки не по адресу.

- Это одна из лучших учениц, - делится директор школы. – Хорошо учится, активно участвует в общественных мероприятиях. Дело в другом: девочка состоит в знаменной группе военно-патриотического клуба школы. Постоянно принимает участие в торжественных линейках, выносила флаг, это особый почет.

Перед тем как вступить в клуб, каждый ученик изучает положение о знаменной группе. А в нем есть пункты, посвященные внешнему виду. Там указано: у юношей должна быть короткая стрижка, у девушек – волосы убраны в пучок или хвост, цвет естественный.

Однако летом девочка перекрасилась. И на репетицию мероприятия пришла с волосами розового цвета. Поскольку это противоречило уставу, нести флаг я не разрешила. На уроках у меня сидят дети и с зелеными, и с розовыми волосами – пожалуйста. Но флаг России и цветные волосы – нет.

По словам педагогов, нет претензий и у семьи. А вот в СМИ запустили кампанию в поддержку ученицы. Возмутившись позицией руководства школы, ведущая новостей одного из местных телеканалов перекрасила волосы в прямом эфире. Ну а пользователи разделились на два лагеря. Первые твердят: «В школу надо ходить, как положено, а клоунаду устраивать на каникулах», вторые пожимают плечами: «О, пещерные вылезли. Важно, что у ребенка в голове, а не на ней».

Завтра с родителями в школу

На фоне споров о розоволосой знаменосице как не вспомнить о скандале в Сосновоборске ровно год назад? Тогда четверокласснику Петру И., который завел хипстерский «пучок» на голове, посоветовали сменить прическу и лишь потом приходить на уроки. Меж тем стрижку «manbun» в мире сегодня выбирают миллионы мужчин. Среди них кумир Пети - футболист Златан Ибрагимович. Вот школьник и постригся, как любимый спортсмен. Тут же пошли замечания: или меняй прическу, или отстраним от занятий. В разговоре упоминались секс-меньшинства и гитлерюгенд.

Теперь мальчик ходит в школе в кепке Фото: Ольга АДЛЕР

- Всех под «канадку», у нас такого нет! – пыталась оправдаться директор. – Мы тоже люди – только рекомендуем. У кого-то из детей полудлинные волосы, у кого-то выбрит висок, челка… Конечно, крест на всех стрижках мы не ставим, но привести в единый стиль должны.

… Тогда все дошло до прокуратуры и следственного комитета. После масштабных проверок извиняться перед семьей пришлось министру образования края Светлане Маковской. А как сейчас? Нам удалось дозвониться до мамы Петра.

- Прическу мы отстояли, - признается Софья И. –Таких, как он, на линейке было много. После этой истории мне писали другие родители: «Спасибо! Сейчас мы знаем: никто не имеет права травить моего ребенка за необычный вид». Кстати, извинений от школы не дождались. И первого сентября, когда дети шли на уроки, я думала, педагоги сына глазами съедят. Потом он сказал: «Мам, так было неприятно». Теперь сын понял, его поддерживают одноклассники, родители, тренер, СМИ. Единственный момент: в школе стал ходить в кепке или шапке. Объясняет: «Зачем лишний раз будут обо мне говорить?».

Пришла в юбке, порочащей достоинство

Да что пучок! Все еще на слуху история из Тюмени, где директор школы №92 запретил девочкам носить брюки. С убойным аргументом: сдавливают половые органы. Позаботился, так сказать.

Получив на первом родительском собрании буклет со снимками возможной формы (только юбки и сарафаны, ничего больше), мама одной из учениц была в шоке:

- Это средневековье. Сто лет назад женщины кровью отвоевали право носить брюки, а сейчас нам это запрещают. Почему кто-то не дает моему ребенку носить то, что она хочет?

Новый аргумент директора поверг в оторопь: «Дождетесь, дочка вырастет пацанкой». К тому же запрет на брюки закреплен правилами школы, их принимало руководство вместе с родителями. Соблюдать обязаны.

В конце концов, мама написала заявление в прокуратуру. Оттуда направили жалобу в департамент образования. И почти сразу же запрет на брюки сняли.

Любопытный нюанс: один сигнал от родителей или СМИ – «ребенка ущемляют», волна публикаций – и проблема решена. А вот требования к педагогам (их внешнему виду, поведению в соцсетях) еще суровее. Взять хотя бы учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которая лишилась работы из-за фото в купальнике.Картинно ужаснувшись «нескромному» снимку, родители побежали к директору. В конце концов, из школы Татьяну выжили. Как вам это?

Татьяна Кувшинникова. Фото: соцсети

(* имена детей изменены – по требованиям закона).

«ЗА»

Сергей Казарновский, заслуженный учитель России:

- За 40 лет, что я захожу в класс, с такими моментами встречаюсь часто. Подобная тенденция - во всем мире. Каждый ребенок, подросток хочет, как выражался Достоевский, «чем-товыделаться».

Конечно, я не запрещаю ученикам необычный внешний вид. Перекраситься, изменить прическу заставить никто не может. Но могу сказать: школа – место, где все внимание должно сосредоточиться на моментах, связанных с обучением.

Эти вещи ни в коем случае не решаются окриком, нотацией. Процесс воспитания – долгий, медленный. Ведь непростая вещь - научиться жить рядом с непохожими на тебя. Для этого есть свои технологии.

Например, я специально пригласил в школу педагога на коляске. Кроме того, у нас учатся два ребенка с синдромом Дауна, есть аутичные дети. А дочка Михаила Ефремова, закончившая нашу школу в прошлом году, - у девочки были то синие, то зеленые волосы. Она потрясающе образована, но есть некоторые проблемы – из семьи.

… Постепенно человек начинает понимать, что мир не делится на черное и белое, он в полутонах.

Что касается отношения к учителям, их травле за поведение в соцсетях (фото в купальниках, с пирсингом), возможно, это связано с тем, что школа перешла в сферу услуг. А люди воспринимают ее однозначно: «Дайте!», «Вы нам обязаны!».

«ПРОТИВ»

Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу:

- За нарушение законов хорошего тона, дресс-кода не выписывают штрафы, но так или иначе эти законы существуют. И большое счастье, что мы их имеем. Потому что как только мы от них откажемся, превратимся, простите, в папуасов.

Мне часто говорят: «А как же Стив Джобс, основатель Apple? Он выступал на презентациях в джинсах и водолазке». Но если посмотреть на ранние фото, в начале карьерыДжобс снимался в костюмах и галстуках. И, когда уже сделался мэтром, позволил себе вольность. Станете известными – сможете покрасить волосы в оранжевый цвет. И вас не уволят из компании, которой вы, собственно, и владеете.

Когда Трамп или Макронначнут ходить на деловые встречи в растянутых трико, специалисты по дресс-коду скажут: «Ребята, времена изменились – теперь можно». Этикет всегда идет сверху вниз. Но пока мировые политики носят костюмы и галстуки, это будет эталоном. Форма есть.

НЕМНОГО КЛАССИКИ

Девочка, которая не хотела быть «приличной»

Учительница сказала, что она очень огорчена, и больше всего тем, что Пеппи не хочет вести себя как следует.

– Любую девочку выгонят из школы, если она будет вести себя так, как ты, Пеппи.

С минуту Пеппи молчала, а потом сказала запинаясь:

– Понимаешь, фрекен, когда мама у тебя ангел, а папа – негритянский король, а сама ты всю жизнь проплавала по морям, то не знаешь, как надо вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей.

(Астрид Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок. Глава «Пеппи идет в школу»).

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