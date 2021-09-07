В Зеленогорске зажегся Вечный огонь из Брестской крепости

Фото: Алиса КИРИЧЕНКО

У обелиска воинам Великой Отечественной войны в Зеленогорске прошло торжественное мероприятие, посвящённое дню окончания Второй мировой войны. Раньше Вечный огонь получалось зажигать только раз в год, теперь он будет гореть всегда.

На торжестве встретили участников патриотического международного автомарша «Красноярск – Брест 2021. Дорогами сибирской славы». Еще 1 июня они отправились в Республику Беларусь, где возложили на братские могилы зеленогорскую землю с могилы экипажа Григория Калигина, а также привезли брестскую землю в Зеленогорск, чтобы рассыпать её на Обелиске воинам Великой Отечественной войны в знак народного единства перед памятью к героям войны. Ведь каждый второй солдат не вернулся с войны, такой страшной ценой досталась победа.

Фото: Алиса КИРИЧЕНКО

Во время автомарша «Красноярск – Брест 2021. Дорогами сибирской славы» 14 юнармейцев на трёх автомобилях проехали около 12 тысяч километров. Они посетили братские захоронения воинов-сибиряков, на некоторых мемориалах установили именные таблички в память о погибших, возложили цветы, а также высадили саженцы сибирского кедра. Заехали в 30 городов, провели патриотические митинги на территории России и Белоруссии. Маршрут пролег по местам боев сибирских воинских формирований, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

В Красноярск и Зеленогорск участники автопробега привезли землю с мест захоронений и капсулу с огнем, зажженным 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, от Вечного огня Брестской крепости.

Фото: Алиса КИРИЧЕНКО

- Сегодня мы вспоминаем подвиг наших воинов, защитивших мир от ужасов фашизма, - говорит глава города Зеленогорска Михаил Сперанский. – Вторая мировая война принесла много горя народам мира. И даже там, где не падали бомбы, солдаты уходили на фронт и не возвращались. Сегодня в городе Зеленогорске будет зажжен Вечный огонь в память обо всех погибших и в назидание всем живым.

Чтобы отдать дань памяти героизму земляков, было принято решение о проведении эстафеты Вечного огня, в которой приняли участие 12 населенных пунктов Рыбинского района. В ходе эстафеты прошли встречи с жителями, переданы частички земли из братских захоронений, высажены именные деревья на аллеях памяти, участники поделились Вечным огнем из Бреста.

Стартовала эстафета в Заозерном, а финальным пунктом стал город Зеленогорск. И 3 сентября Вечный огонь загорелся на Обелиске воинам Великой Отечественной войны и будет гореть всегда, как символ Великой Победы и нерушимого единства народов, плечом к плечу сражавшихся с фашизмом.

Как отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, патриотическая акция крайне значима для сохранения исторической памяти:

- История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть увековеченными в народной памяти. Сегодня в нашей стране отмечается памятная дата – День окончания Второй мировой войны. К счастью, для нынешнего поколения россиян Вторая мировая война – это история. История нашей Родины, наших родных и близких, которую должен знать и помнить каждый. Вечный огонь будет служить нам памятью, вестью той эпохи, которая всегда останется в наших душах. Мы всегда помнили, и будем помнить, благодаря кому у нас мирное небо над головой.