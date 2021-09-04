«Малыш дрожал от холода»: «самый грустный участковый» из Красноярска забрал с улицы бездомного котенка. Фото: mvd_24

«Самый грустный участковый» из Красноярска по имени Дмитрий вновь в центре внимания. Но в этот раз повод куда более радостный, полицейский спас бездомного котенка, потерявшегося на улице. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт МВД по Красноярскому краю.

- Малыш (вероятнее всего, даже малышка) дрожал от холода утром 3 сентября на улице Ботанической в районе школы № 3, - сообщает пресс-служба полиции.

Так выглядел котенок, когда его только нашли. Фото: mvd_24

И действительно, утром в Красноярске было около +3-5, но котенку очень повезло, потому что его заметил Дмитрий и не прошел мимо. Вместе с коллегами он подобрал котика и отнес в отделение. Малыша сразу же обогрели и накормили. Котик тут же восстановил силы и бросился играться со своими спасителями:

Дмитрий и малыш подружились. Фото: mvd_24

Успел стать всеобщим любимцем. Фото: mvd_24

- Теперь у ребят на опорном есть пушистый постоялец, - умиляются полицейские.

Но жить в отделении всегда котенок, увы, не может. И стражи порядка начали поиск новых хозяев. В полиции сообщают, что котенку от силы месяц, он очень игривый и ласковый.

Пользователи соцсетей тут же забросали директ инстаграм-аккаунта полиции просьбами забрать котенка. Так что эта история со счастливым концом. Тем более, можно быть уверенным на 100%, что с такими-то друзьями, как участковый Дмитрий, новые хозяева обижать маленького точно не будут.

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