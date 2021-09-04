Красноярец набил татуировку с Михаилом Шуфутинским в честь 3 сентября

Красноярец набил татуировку с Михаилом Шуфутинским 3 сентября. Скрин из видео: ivolgatattoo

3 сентября в Красноярске, как и во всей России, переворачивали календарь. Все массово слушали хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» и шутили в соцсетях. Но кто-то пошел еще дальше. Так, красноярец по имени Роман решил увековечить портрет артиста на своем теле в свой день рождения – 3 сентября.

Мужчина на своей ноге набил портрет Михаила Шуфутинского. На татуировке изображено лицо артиста, в голове которого горит «костер рябин» с той самой перевернутой страницей календаря.

Впрочем, для красноярцев не впервой бить татуировки с известными люди. Уже были с мэром Красноярска Сергеем Ереминым, даже с Ольгой Бузовой, но вот Шуфутинский – впервые.

Видео с процессом набивания татуировки опубликовала тату-мастер Мария. Именно она и рассказала о необычном заказе клиента:

- Закрывайте тренд! Отметили Шуфутинов День как надо. Кстати, у Романа сегодня ещё и день рождения до кучи. И вы со своими мемами его достали, - пишет девушка.

Сам же Роман решил остаться инкогнито, а в комментариях под видео к подобному акту искусства отнеслись сугубо положительно. И даже отметили аккаунт самого Михаила Шуфутинского. Но тот пока татуировку Романа никак не прокомментировал.

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